В Горкинско-Ометьевском лесу Казани пройдет «Гриль-фест»

29 и 30 мая в Горкинско-Ометьевском лесу состоится «Гриль-фест». 15 ресторанов и кафе города предложат казанцам и гостям столицы вкуснейшие блюда из мяса, сыра, рыбы и овощей, приготовленных на гриле, сообщает пресс-служба Дирекции парков и скверов Казани.

В парке можно будет встретить стенды таких заведений, как Gazon Cafe, «Коза-Дереза», «Шашлык&Плов», Brew Barrel, сыроварни «Ингала», «Кураж Бомбей», Tawooks и многих других. В парке также установят шатер для чайных церемоний от чайного дома ZEN, оборудуют детскую площадку для развлечений и фотозону.

Посетителей ожидают мастер-классы на свежем воздухе от Гильдии поваров Республики Татарстан по приготовлению и хранению продуктов. Любой желающий сможет понаблюдать, как готовится стейк с соусом ромеско и фасолью, сыр халуми на гриле и вегетарианский лагман или попробовать приготовить все это самостоятельно под руководством лучших поваров республики.

Зажигательные музыкальные сеты от диджея казанского бара Соль DJ Timur Ptahin (29 мая) и диджея одного из самых популярных ночных клубов города WERK DJ Illya Feinberg (30 мая), выступления акустического дуэта Kudri, группы Lazy Days Band и еще более восьми творческих людей Казани.

Гастрономический праздник будет начинаться в 12:00 и продлится до 20:00. Подробно с программой фестиваля можно ознакомиться в официальном аккаунте Горькинско-Ометьевского леса в Instagram.