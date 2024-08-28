В горбольницу Лисичанска из Сармановского района доставили питьевую воду

Фото: © «Татар-информ»

Благодаря Татарстану в подшефный Лисичанск привезли сотни бутылок питьевой воды. Гуманитарный конвой из Сармановского района был сформирован по запросу и напрямую отправился в местную городскую больницу.

Как сообщила заведующая хозяйством горбольницы Лисичанска Татьяна Кулаженко, бутилированную воду в первую очередь будут использовать на кухне и при комплектовании экипажей скорой помощи.

«Жители города и сотрудники горбольницы очень благодарны руководству Татарстана и Сармановского района за помощь», – сказала она.

Фото: © «Татар-информ»

Кроме того, ожидается, что к концу недели в подшефный регион доставят почти 240 тонн стройматериалов из Татарстана.