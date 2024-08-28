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В горбольницу Лисичанска из Буинского района доставили питьевую воду
Благодаря Татарстану в подшефный Лисичанск привезли сотни бутылок питьевой воды. Гуманитарный конвой из Буинского района был сформирован по запросу и напрямую отправился в местную городскую больницу.
Как сообщила заведующая хозяйством горбольницы Лисичанска Татьяна Кулаженко, бутилированную воду в первую очередь будут использовать на кухне и при комплектовании экипажей скорой помощи.
«Жители города и сотрудники горбольницы очень благодарны руководству Татарстана и Буинского района за помощь», – сказала она.
Кроме того, ожидается, что к концу недели в подшефный регион доставят почти 240 тонн стройматериалов из Татарстана.
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