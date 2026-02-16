В горбольнице №7 Казани прокомментировали инцидент со сбежавшим в бинтах пациентом

В минувшие выходные в соцсетях распространилась видеозапись с мужчиной в бинтах, который покинул здание горбольницы №7 и побежал в сторону автобусной остановки.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе медучреждения, мужчину привезли в больницу медики скорой помощи. В какой-то момент пациент попросился в туалет и сбежал. О случившемся врачи сразу сообщили в полицию.

Управление здравоохранения Казани отметило, что бригада скорой медицинской помощи отправилась по адресу, с которого был привезен мужчина, застала его там. Он отказался от оказания ему медицинской помощи.

Отвечая на вопрос о причинах своего побега из клиники, мужчина пояснил, что ему сообщили, что его сожительница якобы устраивает пожар в его квартире.