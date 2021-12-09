В горбольнице №5 Челнов планируется закрыть ковид-госпиталь

Челнинская горбольница №5, где сейчас развернут ковид-госпиталь, может вернуться к штатному режиму работы. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель Управления здравоохранения Набережных Челнов Александр Николаев.

«Переход в штатный режим рассматривается, но обстановка еще напряженная, поэтому пока определяется формат работы стационара. Возможно, провизорные инфекционные койки останутся в работе в штатном режиме», — отметил Николаев.

По словам представителя Горздрава, сейчас на госпитализации находятся те горожане, которые не были вакцинированы.

В Набережных Челнах продолжается вакцинация, всего первую дозу получили 244 773 человека, вторую — 190 339. Привиться можно и в выходные дни.

Спикер также отметил, что в поликлиниках формируются мобильные бригады для вакцинации, действуют дополнительные три пункта, где можно привиться от коронавирусной инфекции.