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Происшествия 8 мая 2024 18:06

В горах Киргизии пропали трое российских туристов

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Трое россиян пропали в горах Киргизии, МЧС республики начало их поиски. Об этом сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций КР.

«Трое туристов из Российской Федерации пропали без вести 30 апреля, отправившись в поход по маршруту из Ысыкык-Атинского ущелья в аламудунское ущелье (Теплые ключи)», – указано в сообщении.

На месте находятся спасатели Аламудунского районного отдела МЧС. По данным ведомства, пропавшим туристам 58 и 62 года.

#Киргизия
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