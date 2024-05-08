В горах Киргизии пропали трое российских туристов

Трое россиян пропали в горах Киргизии, МЧС республики начало их поиски. Об этом сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций КР.

«Трое туристов из Российской Федерации пропали без вести 30 апреля, отправившись в поход по маршруту из Ысыкык-Атинского ущелья в аламудунское ущелье (Теплые ключи)», – указано в сообщении.

На месте находятся спасатели Аламудунского районного отдела МЧС. По данным ведомства, пропавшим туристам 58 и 62 года.