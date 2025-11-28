В Гонконге спустя два дня потушили крупный пожар, унесший жизни более 90 человек

В Гонконге полностью потушили масштабный пожар в жилом комплексе Wang Fuk Court. Спасатели продолжают обходить квартиры, проверяя, не остались ли внутри люди, пишет РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

По последним данным, трагедия унесла жизни 94 человек. Пламя вспыхнуло в среду и быстро распространилось по высоткам — причиной стали бамбуковые строительные леса, установленные при реконструкции комплекса.

Власти назвали столь стремительное распространение огня «необычным» и заявили, что проведут уголовное расследование для выяснения причин трагедии. Уже задержаны трое подозреваемых по делу о непредумышленном убийстве.

Российское консульство подтвердило, что среди погибших и пострадавших граждан РФ нет.

Как сообщает South China Morning Post, компания, отвечавшая за реконструкцию, получила предупреждение о рисках пожарной безопасности всего за неделю до трагедии.