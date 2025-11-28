news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 28 ноября 2025 09:19

В Гонконге спустя два дня потушили крупный пожар, унесший жизни более 90 человек

Читайте нас в
Телеграм

В Гонконге полностью потушили масштабный пожар в жилом комплексе Wang Fuk Court. Спасатели продолжают обходить квартиры, проверяя, не остались ли внутри люди, пишет РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

По последним данным, трагедия унесла жизни 94 человек. Пламя вспыхнуло в среду и быстро распространилось по высоткам — причиной стали бамбуковые строительные леса, установленные при реконструкции комплекса.

Власти назвали столь стремительное распространение огня «необычным» и заявили, что проведут уголовное расследование для выяснения причин трагедии. Уже задержаны трое подозреваемых по делу о непредумышленном убийстве.

Российское консульство подтвердило, что среди погибших и пострадавших граждан РФ нет.

Как сообщает South China Morning Post, компания, отвечавшая за реконструкцию, получила предупреждение о рисках пожарной безопасности всего за неделю до трагедии.

#пожар #Китай #жертвы #погибшие
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минниханов утвердил треть нового состава Общественной палаты Татарстана

Минниханов утвердил треть нового состава Общественной палаты Татарстана

27 ноября 2025
Бюджет Татарстана на 2026 год принят с дефицитом 13,8 млрд рублей

Бюджет Татарстана на 2026 год принят с дефицитом 13,8 млрд рублей

27 ноября 2025