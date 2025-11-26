news_header_top
Происшествия 26 ноября 2025 17:42

В Гонконге на пожаре в жилом комплексе погибли 13 человек

Пожар вспыхнул в Гонконге, охватив четыре здания в жилом комплексе Wang Fuk Court.

Как сообщает ТАСС, в результате пожара погибли 13 человек, включая пожарного, еще 16 человек получили тяжелые травмы и ожоги.

На территории жилого комплекса Wang Fuk Court находятся девять зданий, в которых располагается 1,9 тысячи квартир. Всего там живет около 4 тысяч человек.

Как сообщает РИА Новости, некоторые жильцы поднялись на крышу здания, чтобы избежать огня. В здании также остались около 14 домашних животных.

