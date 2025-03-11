В Гонконге на мозаике запечатлели казанскую мечеть «Кул-Шариф»

Фото: t.me/galimovatatarstan

В Гонконге (специальный административный район Китая) неизвестный автор изобразил на мозаике казанскую мечеть «Кул-Шариф». Об этом в своем Telegram-канале рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Удивительное рядом… точнее, за тысячи километров. На улице Гонконга обнаружена вот такая мозаика. Узнаете? Судя по всему, автор был впечатлен красотой мечети Кул-Шариф и решил, что ее должны увидеть все», – написала Галимова.

Мечеть «Кул-Шариф» в Казанском Кремле была построена в 1996–2005 годах. Главная соборная мечеть Казани и всего Татарстана.