В «Гонке героев» в Менделеевске примут участие команды Южной Кореи и Китая

Третья по счету «Гонка героев» пройдет в Менделеевске 24 августа в формате «Битвы эпох». В этом году мероприятие получило официальный статус Чемпионата Республики Татарстан и вышло на международный уровень. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» глава Менделеевского района Радмир Беляев.

«Мы имеем положительную динамику по числу участников и зрителей. Ожидаем команды из Южной Кореи, Китая, Казахстана и других стран СНГ. Участниками соревнований станут около 3 тыс. человек и еще будет около 7 тыс. зрителей. Это абсолютный рекорд для города. В прошлом году в соревнованиях участвовали около 1,7 тыс. человек и 5 тыс. зрителей», – рассказал он.

По данным спикера, для участия в соревнованиях заявилось множество госкорпораций, предприятий малого, среднего и крупного бизнеса. В их числе представители Москвы, Елабуги, Набережных Челнов. Участники пройдут около 40 препятствий, большая часть из них водные, а также 10 км трассы. Состоятся любительский и профессиональный забеги.

«Мероприятие в формате фестиваля стартует в 9 утра, семей с детьми ждут различные активности. В 19 часов вечера начнется рок-концерт. На сцену выйдут кавер-группа „Краш“ из Набережных Челнов, казанские коллективы „PROSTOЯ“, „LazyDaysBand“, ВИА „Свет и Тени“. Хедлайнером вечера станет коллектив из Москвы „Король и Шут“ (трибьют – прим. Т-и)», — отметил Беляев.

Выступление трибьют-коллектива продлится 1,5 часа. Перед зрителями также выступят этнические творческие коллективы, пройдут рыцарские турниры и ярмарка мастеров, ремесленные мастер-классы. Мероприятие завершится в 22 часа вечера. Для гостей будет разбит большой палаточный лагерь.

«Для проживания мы строим кемпинг-площадку с электричеством, столами и мангалами. Все желающие смогут разместиться в обычных палатках на берегу Тоймы, переночевать, поиграть на гитаре», – заметил Беляев.

По его словам, весь номерной фонд Елабуги, Менделеевска и Набережных Челнов уже практически заполнен. Организаторы праздника обещают особую атмосферу на площадке. В целом на подготовку и организацию события затрачено около 25 млн рублей.