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22:23 Сборная Испании выплатит $15 млн в качестве налога за победу на ЧМ-2026
21:45 Серебристые облака будут видны россиянам в течение всего августа
07:55 В Татарстане одним из лучших товаров признали каучук для жевательной резинки
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21:21 Десятки бочек с бензином полыхали у трассы в Татарстане
20:58 Зеленский рассмеялся, отвечая на вопрос об употреблении наркотиков
20:43 Главный тренер «Рубина» Франк Артига приготовил кыстыбый для заводчан
20:31 Физик Зенченко объяснил, почему смартфон может сильно нагреваться при зарядке
20:01 Набиуллина: для снижения инфляционных ожиданий нужно снизить инфляцию
19:58 Эксперт Шабаев заявил, что снижение ставки ЦБ не оживит рынок жилья Татарстана
19:46 Юрист Чирикова рассказала о компенсациях за испорченную в химчистке вещь
19:25 Черногория продлила безвизовый режим для россиян до 31 октября
18:52 Депутат Немкин предупредил о мошенниках, выдающих себя за силовиков
18:48 ВС РФ ударили по выставке боевых БПЛА в пригороде Киева
18:11 19-летний казанец получил срок за «продажу» несуществующих телефонов на 450 тыс.
18:00 Ловчев рассказал, чего ожидает от стартового тура РПЛ
17:46 Wildberries ввел кредитные каникулы для продавцов после атак ВСУ на склады
17:16 Троих детей и двоих взрослых спасли на пожаре в пятиэтажке в Бугульме
17:01 Эксперт Кочетков заявил, что ЦБ снизил ставку, чтобы помочь экономике
16:56 В Татарстане предложили создать полимерный хаб
16:51 Директор стройфирмы в РТ утаил от налоговой 244 млн, его будут судить
16:46 На набережной озера Кабан в Казани высадят рекордные 586 деревьев
16:40 На конкурс мастерства водителей автобусов в Челнах приехал 51 участник
16:40 В Казани простились с профессором КФУ Резедой Мухаметшиной
16:32 За неделю в Татарстане подешевели яйца и овощи
16:30 Женская сборная по водному поло не вышла в финал Кубка мира
16:00 Челнинский санаторий помогает в реабилитации детей с ОВЗ из Лисичанска
15:53 Суд оштрафовал аэропорт «Бегишево» за просроченные лекарства в медпункте
15:41 Фонд развития территорий проверил программу расселения аварийного жилья в РТ
15:41 Набиуллина сообщила о нормализации ситуации на топливном рынке
15:38 Татарстанца насмерть придавило на полигоне ТБО
15:18 Путин ознакомился с производством отечественных МС-21 в Иркутске
15:15 Кинолог Голубев объяснил, почему собака выбирает в семье одного главного хозяина
15:08 «Кто снимал? Кто помог врагу?» – член СПЧ о видео атаки БПЛА на Wildberries
15:03 Журналисты из Татарстана побывали в Кашгаре на крайнем западе Китая
14:39 Сабурская добилась снятия ареста с денег военнослужащего
14:12 Умер анестезиолог-реаниматолог РКБ, работавший в красной зоне во время ковида
14:11 «В моей семье – большое горе»: певицу МакSим госпитализировали после смерти отца
14:00 Эдуард Шарафиев: Мы не забудем преступления, которые совершались в Донбассе
13:41 Во время ракетной атаки на Кировскую область погибли 6 человек
13:37 Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 14% годовых
13:32 Психолог рассказала, могут ли мошенники загипнотизировать человека по телефону
13:22 Тяжело слушать без слез: В Казани почтили память жертв войны на Донбассе
13:10 Фонд науки и технологий Татарстана поддержит 51 научный проект на 85 млн рублей
13:06 В Минэнерго РФ заявили о нормализации ситуации с топливом в Татарстане
12:59 Психолог: Мошенникам чужды такие понятия, как эмпатия и человечность
12:48 На форуме селекционеров и семеноводов «Русское поле» в Казани ожидают Оксану Лут
12:43 У парка Победы в Казани планируют построить 18-этажный дом на 2 тыс. жителей
12:37 Айрат Файзрахманов: «Ханская Казань – негласный туристический бренд»
12:26 В Казани из-за триатлона изменят схемы пяти автобусных маршрутов
12:00 Гавриков рассказал, как отнесся к продлению контракта Овечкина с «Вашингтоном»
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21:37 Новая школа, дороги и чистая вода: в Буинске обсудили достижения и планы
20:56 Айдар Метшин: «Аксубаевский район силен отношением к родной земле»
20:02 Новые дороги и мост через Ик: итоги пяти лет подвели в Муслюмовском районе
Следите за самым важным в канале «Татар-информ. Главное» в мессенджере МАХ и читайте нас в «Дзен»
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19:18 Сторонники «Единой России» из Казани зарегистрировали брак
18:34 Директор ИФМК – о Резеде Мухаметшиной: «Она была душой нашего коллектива»
18:21 В Балтасинском районе стартовала серия форумов «Работаем на результат!»
18:12 Китайский фильм «Ответ на вечность» откроет кинофестиваль в Альметьевске
17:31 Хадиуллин: труды Мухаметшиной известны далеко за пределами Татарстана
17:08 В РТ впервые пройдет Форум молодежных крыльев РВИО ПФО «Наследие героев»
17:06 Экспортеры РТ могут получить комплексную поддержку для освоения новых рынков
16:33 Нижнекамские волонтеры группы «Благовест» с начала года сплели 160 масксетей
16:30 На Неделе правовой помощи в ЗАГСы чаще обращались граждане 18–50 лет
16:26 Татарстан получил 23,6 млрд рублей акцизов за первое полугодие 2026 года
16:22 В Татарстане обсудили поддержку участников СВО
16:14 Студотряды из России и Белоруссии начали работу в больницах Альметьевска
16:01 В Казани организовали обсуждение водных ресурсов России и Белоруссии
16:01 Четыре кандидата претендуют на мандат депутата Госсовета Татарстана
15:53 В Татарстане снизилось количество обращений по смене имени и фамилии
15:25 В Татарстане в Неделе правовой помощи семьям приняли участие 190 тыс. человек
14:50 Юных татарстанцев приглашают поучаствовать во всероссийских конкурсах по ПДД
14:33 Представители РТ могут присоединиться к форуму «Безопасность и охрана труда»
14:15 В РТ восемь подростков устроились на лето помощниками дежурных по вокзалу
14:01 В Бугульме родственникам участников СВО передали государственные награды
13:18 В Камских Полянах программу «Наш двор» выполнили на 99%
12:44 В Татарстане по нацпроекту отремонтировали участок дороги Арск – Тюлячи
12:38 Контрактники из Сахалина, Омска и ДНР отправились на службу из Нижнекамска
11:33 Познакомились в школе и прожили вместе 50 лет: история семьи из Бугульмы
09:14 В Татарстане выявили 33 автомобиля с превышением вредных выбросов
21:47 Татарстан удвоил экспорт зерна по воде
18:32 В Татарстане продолжается прием заявок на конкурс чтецов «Лето нараспашку»
18:05 Когогина: Госдума формирует законодательную базу для поддержки МСП
17:35 Журналист «Татар-информа» победила в номинации конкурса «Созидание и развитие»
17:22 В ЦУМе откроют центр кино и креативных индустрий
16:50 В Билярске завершилась смена форума «Сәләт»
16:40 В Нижнекамском районе впервые пройдет этнофестиваль «Авылча»
14:48 Представители РТ вышли в полуфинал конкурса наставников «Быть, а не казаться»
14:20 В Лениногорске стартует Школа гидов проекта «Нефтяной барбизон»
13:34 Медведев: в новую Народную программу «Единой России» поступило 3 млн предложений
13:31 Мемориальную доску пилоту-герою Тимуру Хисматуллину установили в Альметьевске
13:15 Школьница из Нижнекамска шьет чебурашек для участников СВО
13:05 Истории жителей Татарстана сохранили в статусе особо ценных архивных документов
11:36 Четверо жителей Татарстана отправились на службу в Африканский корпус
11:31 Татарстан увеличил объем проверенного перед экспортом зерна на 25%
10:42 Ветеринарный фельдшер из Татарстана победила во всероссийском конкурсе
10:35 В Казани временно ограничат движение по улице Карла Маркса
09:09 Молодежь Татарстана может принять участие во всероссийской патриотической акции
08:42 Открыт прием заявок на шестой сезон Знание.Премия
23:43 В Казани проверили благоустройство Большого Чайкового озера
23:26 Женщины-депутаты Госсовета РТ подвели итоги работы в первом полугодии
19:50 За весеннюю сессию Госсовет Татарстана рассмотрел 50 законопроектов
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