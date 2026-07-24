«Миллиард в переработку отходов»: в Азнакаевском районе открыли пиролизный завод

На пиролизном заводе в Азнакаевском районе будут производить топливо для сельхозоборудования и дизельное топливо

Крупнейший в России завод по переработке шин, пластика и нефтешлама открылся накануне в Азнакаевском районе Татарстана. Мощности предприятия на старте составили 50 тыс. тонн в год, но уже в следующем году руководство намерено утроить эти показатели. Какой эффект окажет завод на район в целом и на Татарстан в частности – в материале «Татар-информа».