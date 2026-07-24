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Видео
Этно-показы мод на фестивале «Стиль жизни - культурный код» в Казани
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Фоторепортаж
Активисты «Молодой Гвардии» возложили цветы к мемориалу и почтили память детей – жертв войны на Донбассе
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Салахов Илшат ИлгизовичДепутат Госсовета РТ седьмого созыва, генеральный директор АО «ТАНЕКО»
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«Думают, что устали и хотят спать»: как люди пропускают инсульт и чем это грозитВрач рассказал, почему нельзя терпеть симптомы инсульта
Инсульт не спрашивает возраста и не прощает промедления. О том, что до него доводит, как переносят его молодежь, и такие разные истории пациентов казанской Клинической больницы №2, переживших страшное, – в материале «Татар-информа» к Неделе сохранения здоровья головного мозга, объявленной Минздравом РФ.
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«Мой отец работал на заводе»: Франк Артига впервые побывал на «Казаньоргсинтезе»Тренер «Рубина» на «Казаньоргсинтезе» приготовил кыстыбый и рассказал о планах команды
В заводской столовой казанского предприятия СИБУРа прошла встреча сотрудников предприятия с главным тренером футбольного клуба «Рубина» Франком Артигой и игроками команды. Вместо традиционной автограф-сессии испанец провел гастрономическое шоу: впервые готовил татарский кыстыбый и ответил на вопросы заводчан о футболе, карьере и семейных ценностях.
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Делегацию КНР на форуме «РОСТКИ» в Казани возглавит вице-губернатор ХэйлунцзянаВласти Хэйлунцзяна выразили заинтересованность в сотрудничестве с Иннополисом и расширении межрегиональных контактов
Делегацию Китая на форуме «РОСТКИ», который пройдет в Казани, возглавит вице-губернатор провинции Хэйлунцзян Чжан Цисян. Об этом он сообщил во время встречи с делегацией Татарстана, состоявшейся в Харбине.
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«Школа не должна ждать трагедии»: эксперт Госдумы – о том, как победить буллингЧлен Экспертного совета Государственной Думы РФ по образованию и молодежной политике объяснил, почему травлю нельзя считать обычными детскими ссорами
Оскорбления, исключение из коллектива и давление в интернете становятся частью школьной реальности для многих детей. Участники круглого стола в Казани обсудили, как создать безопасную образовательную среду и какие меры помогут школам быстрее выявлять случаи травли. Своим видением проблемы поделился эксперт Госдумы по образованию Роман Султанов.
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Запугивают, торопят, не дают обдумать поступки: эксперты о методах мошенниковПолицейские и психологи рассказывают, как обманывают аферисты и почему люди им доверяют
Никогда, ни при каких обстоятельствах сотрудники государственных структур не будут вам звонить, а тем более просить прислать какие-либо коды из СМС – эксперты напоминают основные правила безопасности при общении с мошенниками. А также подчеркивают: никаких «безопасных счетов», «проверок происхождения денег» и «онлайн-обысков» не существует.
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«Миллиард в переработку отходов»: в Азнакаевском районе открыли пиролизный заводНа пиролизном заводе в Азнакаевском районе будут производить топливо для сельхозоборудования и дизельное топливо
Крупнейший в России завод по переработке шин, пластика и нефтешлама открылся накануне в Азнакаевском районе Татарстана. Мощности предприятия на старте составили 50 тыс. тонн в год, но уже в следующем году руководство намерено утроить эти показатели. Какой эффект окажет завод на район в целом и на Татарстан в частности – в материале «Татар-информа».
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«Лето в Татарстане»: триатлон, «Гонка Героев», День ВМФ и Праздник Огурца25 и 26 июля жителей и гостей Татарстана ждут спортивные состязания, этнофестивали и рок-концерты
В последние выходные июля в Татарстане можно поучаствовать в триатлоне, пройти полосу препятствий, услышать авторские песни, а также отведать варенье из огурцов, отметить День ВМФ, принять участие в семейных праздниках, мастер-классах и ботанической ярмарке. Самые интересные события субботы и воскресенья – в обзоре «Татар-информа».
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«Каракуз» стартовал в Альметьевске: восемь фестивалей за один уикенд
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Азот для будущего: зачем СИБУР строит новый воздухоразделительный комплекс
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Жилой квартал с детсадами и школами построят у Вознесенского тракта в Казани
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«Краснодар» выпадает из чемпионской гонки? Как «Зенит» использует ситуацию южан
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Радик Абдрахманов: «Хотим, чтобы «Туган Батыра» узнал весь мир»
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Земли для матерей-героинь и изменения в МСУ: что обсудили депутаты РТ до каникул
Физик Зенченко объяснил, почему смартфон может сильно нагреваться при зарядке
Юрист Чирикова рассказала о компенсациях за испорченную в химчистке вещь
Кинолог Голубев объяснил, почему собака выбирает в семье одного главного хозяина
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«Первое, что делают мошенники, – запугивают жертву»: как обезопасить себя от кибераферистовЗа 5 месяцев мошенники украли у жителей РТ почти на 300 млн меньше, чем в 2025-м
Почти на 300 миллионов рублей снизился ущерб от действий мошенников в Татарстане. Самозапреты на оформление кредитов и сим-карт, активный поиск и наказание курьеров и дропперов – подельников преступников – дают свои плоды. Тем не менее люди продолжают верить незнакомцам и отдавать им миллионные сбережения.
Активисты «Молодой Гвардии» возложили цветы к мемориалу и почтили память детей – жертв войны на Донбассе24 июля 2026 46 фото
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12 Этаж
12 Этаж
Эльмира Зарипова: «Благодаря Электронной доске почета мы сможем увидеть лучших»20 июля 2026
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Интервью с экспертом
Интервью с экспертом
Ильгиз Зайниев: «Я не то чтобы знаю татарского зрителя. Я сам татарский зритель»19 июля 2026
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ЛНР и Татарстан
ЛНР и Татарстан
Татарстан приступил к капитальному ремонту станции скорой помощи в Рубежном12 июля 2026
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Пресс-центр
Пресс-центр
Пресс-конференция об итогах Всероссийской недели правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи в Республике Татарстан24 июля 2026