«В голове каша из мыслей, не понимаешь, что попался»: откровения осужденных за терроризм

Если человек не чувствует любви, поддержки и внимания в семье, он обязательно найдет это на стороне. В этом уверены жители Татарстана, которые сегодня отбывают наказание за участие в деятельности террористической организации. О том, кто и каким образом завербовал их и как не стать жертвой вербовщиков, – в репортаже «Татар-информа».





Алмаза Усманова признали виновным в организации деятельности террористической организации и участии в деятельности такой организации

Фото: стоп-кадр видео

«Меня питали этой идеологией, рассказывали о ней, понемногу и я стал разделять эти мысли»

Осужденных, с которыми удалось пообщаться, суд приговорил к длительным срокам лишения свободы за причастность к деятельности запрещенной на территории России террористической ячейки международной террористической организации.

Одному из осужденных, Алмазу Усманову, 35 лет. Его признали виновным в организации деятельности террористической организации и участии в деятельности такой организации. Суд установил, что мужчина спонсировал запрещенную организацию, за что и приговорил его к 11 годам колонии строгого режима.

«Я родился в городе Волжске Волгоградской области. В 2006 году поступил в колледж, там познакомился с товарищем – сейчас он мой родственник, брат жены. С него все и началось», – рассказал Алмаз.

Ислам Алмаз принял в студенческие годы и примерно тогда же влился в общество участников террористической организации.

«Меня туда потихоньку привели, питали этой идеологией, рассказывали о ней. Мой круг общения стал состоять из тех, кто изучал эту идеологию, кто обучался сам и обучал других. Я стал впитывать эти идеи, разделять эти мысли. Таким образом, уже в 2015 году я стал посещать уроки этой организации. Это было уже в Уфе», – вспоминает он.

Ислам Алмаз принял в студенческие годы и примерно тогда же влился в общество участников террористической организации Фото: © РИА Новости / ФСБ РФ

К 27 годам Алмаз уже владел собственным бизнесом – занимался отделочными работами и мечтал открыть еще одно дело, планировал заниматься продажей халяльной продукции. Тогда у него уже была своя точка на рынке.

«Когда ты весь пропитан идеологией экстремизма, уже не сложно заняться этой деятельностью»

«Если в твоем окружении наркоманы, то и ты начнешь наркотики употреблять. У меня был круг общения, состоящий из экстремистов. Когда ты весь пропитан этой идеологией, тебе уже не сложно согласиться на участие в этой деятельности. Мне постоянно говорили, говорили об этой организации, а потом спросили, хочу ли я подключиться. Меня предупредили, что она запрещена на территории России, предупредили, что меня могут арестовать», – говорит осужденный.

Сначала было не страшно – соратники обещали поддерживать, если посадят, вспоминает Алмаз.

В поле зрения сотрудников правоохранительных органов Алмаз попал, когда задержали несколько участников их ячейки Фото: © «Татар-информ»

«Но постепенно начинаешь осознавать, что твоих соратников тоже могут посадить, и кто тогда будет поддерживать тебя и твою семью? В 2016 году был один человек, который вышел из этой организации. Полгода его никто не видел, потом мы узнали, что он общался с другими участниками и отговаривал их от участия во всем этом. Он приводил доводы, что идеология эта неверная, что она противоречит исламу. Кто-то прислушался, кто-то нет. Те, кто больше всего отстаивал эти идеи, сейчас уже все сидят», – поделился Алмаз.

В поле зрения сотрудников правоохранительных органов он попал, когда задержали несколько участников их ячейки.

«Меня вызвали для дачи показаний, но я отказался доносить на своих соратников. Это, наверное, уличное воспитание, которое научило не быть предателем. После этого меня год не беспокоили. Потом вызвали еще раз, это было лето 2018 года. Спросили, буду ли я давать показания. Я подписал документ, в котором указал, что от дачи показаний отказываюсь, участником террористической организации не являюсь, идеи и идеологию не поддерживаю. Прошло два месяца: ко мне приехали на работу, показали удостоверение и попросили проехать с ними», – вспоминает осужденный.

«Жена сейчас сама обеспечивает семью, до приговора она не работала, сидела дома»

В колонии Алмаз уже шесть лет – это чуть больше половины срока, назначенного ему судом.

«Ко мне на длительные свидания приезжают мама, жена с дочкой», – рассказывая об этом, Алмаз расплакался.

Темы семьи для него самые больные. Ему понадобилось некоторое время, чтобы успокоиться и продолжить.

«Жена, слава Богу, поддерживает, приезжает, не оставляет. Теща с тестем тоже поддерживают. Дочка ждет, спрашивает, когда я приеду», – снова заплакал он.

Дочка Алмаза пошла в первый класс.

«Я постоянно думаю о близких, стараюсь поддержать. Жена сейчас сама обеспечивает семью. До приговора она не работала, сидела дома, занималась домом, ребенком. Теперь все наоборот», – говорит он.

Алмаз рассуждает: если бы можно было все вернуть, то задумался бы, а правильно ли он поступает, помогая террористам. Изучил бы ислам в мечети, в медресе, а не как тогда – со слов случайных знакомых.

«Другим, кто совершил такую же ошибку, как я, я бы посоветовал задуматься, не вредит ли ваша религия другим. Если где-то гниет одно яблоко, загниют и остальные, получится просто куча гнилья. Если человек сам будет задумываться, правильно ли это или нет, и отговорит других, приводя доводы, то такого и впредь можно будет избежать».

Арслан Салимзянов приговорен судом за финансирование экстремистской организации и вербовку новых участников Фото: стоп-кадр видео

«Это были активные ребята, мне нравился их образ жизни»

Еще один осужденный – 39-летний Арслан Салимзянов – приговорен судом за финансирование экстремистской организации и вербовку новых участников, которой, по версии следствия, занимался в течение четырех лет.

«Родился я в Татарстане, в Тетюшах, закончил там 11 классов, потом приехал в Казань учиться в строительный университет. Учился там пять лет, женился, устроился на работу», – рассказывает он о своей жизни до всего случившегося с ним.

По словам Арслана, впервые со сторонниками международной террористической организации, запрещенной в России, он столкнулся на первых курсах института.

«Я уже жил в Казани, когда услышал от знакомого, с которым мы вместе ходили в мечеть, что один из учеников нашей школы ввязался в какую-то неприятную историю и что это как-то связано с религией. В дальнейшем я узнал, что он участвовал в какой-то запрещенной организации. Так в моей жизни первый раз возникла эта организация», – вспоминает он.

По словам Арслана, на тот момент он имел смутное представление о том, что это за организация. Но спустя время в одной из казанских мечетей познакомился с молодыми ребятами.

Вербовкой новых участников, по версии следствия, Арслан занимался в течение четырех лет Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Это были активные ребята, мне нравился их образ жизни. Я вырос в деревне и видел только пример бабушек и дедушек – там не было такой активности, было только совершение молитв, каких-то обрядов. А здесь я увидел активную общественную жизнь. Мы общались вне мечети, помимо совершения обрядов обсуждали вопросы, с которыми я сталкивался в жизни, мне было интересно с ними общаться», – рассказывает Арслан.

«Я нуждался в религиозном просвещении, мне не хватало общения»

Арслан уверяет: силой никто его не тащил, ни к чему его не принуждали. Подловили его вербовщики в тот момент, когда он особо нуждался в поддержке: новый город, мало знакомых, нет друзей, да еще и травма – тогда он сломал ногу в ДТП.

«Мне не с кем было обсудить наболевшие вопросы. У меня внутри образовался какой-то вакуум. Я нуждался в каком-то религиозном просвещении, мне не хватало общения. В интернете я мог найти любую информацию, изучать ее, но мне хотелось, как в студенческие годы, посещать лекции. Я начал искать какие-то знания. Может быть, если бы я в то время попал в другую мечеть, встретил там компетентного имама, то не попал бы к террористам», – размышляет Арслан.

«Меня там никто не удерживал, но я никак не мог вырваться из этого круга общения. Напротив, я стал в этом нуждаться, появилась зависимость от этого общения» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В тот момент, вспоминает Арслан, то общение стало для него словно глотком свежего воздуха. Ему хотелось обсуждать новые знания, свои мысли, делиться размышлениями.

«В конце 90-х молодежь участвовала в группировках, меня уберегло от этого. Кто-то шел туда осознанно, кого-то вербовали. Я видел, как сложно тем ребятам, и радовался, что я свободен от этого всего. Но вот от такого рода группировок я не смог удержаться. Возможно, в другое время я сначала бы внимательно изучил все, подумал и, может быть, и не попал бы туда», – поделился мужчина.

По словам Арслана, никто тогда ему не объяснил, что эта организация является запрещенной в России, он был уверен, что не совершает ничего плохого.

«Меня там никто не удерживал, но я никак не мог вырваться из этого круга общения. Напротив, я стал в этом нуждаться, появилась зависимость от этого общения», – вспоминает Арслан.

А когда экстремисты поняли, что человек у них на крючке, приступили к следующему этапу.

«Меня пригласили в квартиру, один из старших предложил мне пройти обучение. Первая встреча – это получение информации, а вторая – практическое занятие, которое заключалось в привлечении новых адептов. Так у меня появились своего рода ученики. Мы никого не принуждали, человек либо принимает, либо не принимает эту информацию. В зависимости от своего образования он мог понять, верные знания мы ему даем или нет. Причем все это дается методично: сначала одна мысль, потом вторая – все последовательно. Все они настолько примитивны, что с ними просто невозможно не согласиться», – объяснил Арслан.

«Адепты часто путаются, в их головах образуется каша из разных мыслей»

«Вот это была моя ошибка – я просто принимал всю эту информацию, и в этом заключался весь процесс вербовки. Ведутся те, у кого нет основы. Тебе говорят информацию, которая похожа на правду, и тебе хочется довериться тому, кто тебе это говорит. Вся проблема в самом человеке – во мне, в том человеке, которого я вербую. Сначала мое невежество, потом невежество человека, которого я вербую. И так мы попадаем в сеть», – говорит Арслан.

Адепты часто путаются, в их головах образуется каша из разных мыслей и в конечном итоге формируется новый внутренний мир, сильно отличающийся от общественного, рассуждает он.

«Возникает борьба этих внутренних миров, человек становится изгоем, начинает искать других таких же, как он. Как обезопасить своих близких от этого? Нужны внимание и любовь. Нужно постараться быть внимательным к своим близким. Если они не получат этого от вас, начнут искать в других, так их и подловят. Когда вы поймете, что с вашим близким что-то не то происходит, будет уже поздно. Нужно с детства внушать ему доверие, дарить свою любовь и внимание. И нужно постоянно контролировать своих детей, пока они сами не научатся контролировать себя, отличать хорошее от плохого», – подытожил Арслан.

Подготовлено при помощи пресс-службы УФСБ России по РТ и пресс-службы УФСИН России по РТ