Более 30 тыс. человек стали участниками опроса по Стратегии развития Казанки

Около месяца назад в Татарстане стартовало голосование за общественные пространства для благоустройства. За этот период в опросе по Стратегии развития Казанки приняли участие более 30 тыс. человек. Об этом сообщила в интервью ИА «Татар-информ» соавтор стратегии, партнер бюро Orchestra Design Екатерина Гольдберг.

«Опросы о приоритетах жителей при реализации Стратегии развития реки Казанки — часть большого голосования за объекты благоустройства в Татарстане на 2022 год. Голосование последнюю неделю проходит на портале госуслуг РТ, принять в нем участие может любой зарегистрированный пользователь. Для этого проекта мы подготовили сразу несколько разных опросов. На старте предлагаем каждому участнику голосования назвать приоритеты стратегии в целом. Например, спрашиваем, что они хотели бы увидеть на набережных в первую очередь, в каких проектах реки хотели бы участвовать», — сказала она.

Во втором блоке голосования горожанам предлагается выбрать территорию, по которой им было бы интересно пройти опрос. В частности, собирается информация для проектирования пяти парков у реки — «Манзара» (между Кремлевской и Кировской дамбами напротив Кремля), «Сады у Казанки» (от Кремлевской дамбы до «Миллениума» напротив Кремля), «Спортивный парк» (от Миллениума до «Ак Барс арены»), «Савиновский парк» (от третьей Транспортной дамбы до ул. Гаврилова) и «Русско-Немецкая Швейцария». Кроме того, в ходе опросов собирается мнение горожан по уже созданному парку «Урам». Таким образом, проводится шесть опросов об отдельных парках.

Голосование за общественные пространства и дворы, которые будут благоустроены в 2022 году, продлится до 30 мая. Жители республики на портале госуслуг могут также оставить мнение по Стратегии развития реки Казанки.