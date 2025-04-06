В годы ВОВ в Казани изготавливали более 600 наименований оружия и боеприпасов

В годы Великой Отечественной войны (сокр. ВОВ) в Казани на военные рельсы перешли 139 промышленных предприятий. Около 70 заводов и других производств эвакуировали в город из центральных регионов России. О том, как столица РТ помогала «ковать» Великую Победу, рассказали в официальном телеграм-канале.

«На местных предприятиях изготавливалось более 600 наименований оружия, боеприпасов и снаряжения для нужд Красной Армии. Здесь был собран каждый шестой боевой самолёт, выпущенный в годы войны. Самоотверженно трудились и рабочие лёгкой промышленности. На городских фабриках было сшито 822 тысячи шинелей, шесть млн пар валенок и пять млн пар армейских сапог», - говорится в сообщении.

Также за годы войны орденами и медалями в городе наградили почти две тыс. тружеников тыла.

В июле 2020 года Казань получила почётное звание «Город трудовой доблести».