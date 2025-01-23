В Год защитника Отечества ЗАГСы Татарстана проведут «ряд масштабных мероприятий»

Эльвира Ахметова

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне ЗАГСы Татарстана проведут «ряд масштабных мероприятий» для жителей республики. Об этом на итоговом заседании коллегии Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ рассказала глава ведомства Эльвира Ахметова.

«Со всеми отделами по республике сформированы планы работы. Это будут в том числе уроки семьеведения в этом направлении, уроки в школах и образовательных учреждениях, мероприятия с приглашением молодежи, учеников школ, молодых родителей в ЗАГСы», — пояснила Ахметова.

Она также отметила, что среди основных задач на 2025 год — продвижение темы семейных ценностей и многодетности.