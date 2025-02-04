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Общество 4 февраля 2025 14:31

В Год защитника Отечества Минэкологии РТ отправило партию помощи в ЛНР

В Год защитника Отечества Минэкологии РТ отправило партию помощи в ЛНР
Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

В Северодонецк Луганской Народной Республики будет отправлена сегодня пятая по счету партия помощи, собранная сотрудниками Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана. Впервые в акции приняли участие дети сотрудников министерства, которые нарисовали бойцам рисунки и написали письма.

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

«Наши сотрудники в очередной раз собрали и отправили гуманитарный груз в Луганскую область. Ранее мы отправляли гуманитарную помощь в Донецкую область. Закупили по просьбам бойцов маскировочные сетки, шапки с балаклавой и без, перчатки теплые и рабочие, бензопилу, газовые баллоны для заправки газовых горелок, шуроповерт, влажные полотенца и салфетки, порошок для стирки в капсулах, нижнее и термобелье. Думаю, что наши бойцы останутся довольны», – рассказала «Татар-информу» председатель профсоюза Министерства экологии и природных ресурсов РТ Юлия Николаева.

В Год защитника Отечества и год 80-летия Победы сотрудники Министерства решили привлечь к отправке помощи бойцам своих детей. Малыши, которые ходят в детские сады, нарисовали для участников СВО рисунки, а ребята постарше написали военным письма со стихами.

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

«Минэкологии Татарстана с первых дней специальной военной операции активно поддерживает бойцов на передовой», – подчеркнула Николаева.

#Год защитника Отечества #Минэкологии РТ #спецоперация
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