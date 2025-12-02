Татарстанцы отправляют в Госархив до 48 тыс. генеалогических запросов в год

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстанцы отправляют до 48 тыс. генеалогических запросов в год в Госархив республики. Они занимают второе место по объему работы ведомства, рассказала «Татар-информу» председатель Госкомитета республики по архивному делу Гульнара Габдрахманова.

Первое же место занимают социально-правовые запросы – они составляют около 80% рабочего времени Государственного архива.

«В день социально-правовые запросы поступают в пределах 300-400 запросов. Люди уточняют свой стаж и заработную плату для того, чтобы получить пенсию. Ликвидированные организации по закону обязаны сдавать нам документы по личному составу всех своих сотрудников, но они, к сожалению, этого не делают. Поэтому мы неоднократно обращаемся к этим руководителям. Мы провели большую работу по сбору всех документов ликвидированных организаций», – уточнила Габрахманова.

Также значительный объем работы связан с реставрацией: архив восстанавливает как собственные документы, так и принимает заказы от граждан.