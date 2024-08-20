В Год семьи в занятия «Разговоры о важном» введут курс по семьеведению

В Год семьи во внеурочные занятия «Разговоры о важном» введут курс, посвященный семьеведению. Об этом сообщил журналистам замминистра – руководитель Департамента надзора и контроля в сфере образования Минобрнауки РТ Рамис Музипов в полилингвальном комплексе «Адымнар» в Казани.

«Предусмотрены несколько разделов. Семьеведение не будет выведено в отдельный самостоятельный предмет. Тот учитель, который будет вести “Разговоры о важном”, будет освещать и тему семьеведения», – рассказал спикер во время пресс-тура «Татарстан – республика достижений».

По словам Музипова, в ближайшее время Министерство просвещения России утвердит расписание этих уроков.

Цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном» Минпросвещения запустило в российских школах с 1 сентября 2022 года. Они проводятся по понедельникам и посвящены различным темам, в том числе патриотизму, истории, экологии и другим.

Указом Президента России Владимира Путина 2024-й объявлен Годом семьи. В рамках этого года Минпросвещения организует мероприятия, направленные на сохранение традиционных семейных ценностей.