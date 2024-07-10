В Год семьи в Татарстане впервые пройдет премия «Отцовское признание»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Всероссийская общественная организация «Союз отцов» в Год семьи запустила масштабный проект — республиканскую премию «Отцовское признание». Среди награждаемых будут писатели, художники, режиссеры, музыканты, блогеры — те талантливые люди, чья работа оставляет глубокий след не только в мире искусства, но и в сознании семей и общества в целом. Об этом было объявлено на пресс-конференции в «Татар-информе».

Член президиума Союза отцов Алексей Сандригайло сообщил, что старт мероприятия запланирован на 1 августа. Премия будет проходить в полностью цифровом формате — на сайте soyzotcovrt.ru. На сегодняшний день отобран пул активных отцов, которые будут участвовать в оценивании работ.

«В ближайшее время заработает информационный ресурс для подачи заявок — как для номинантов, так и для экспертов. Любой отец может подать заявку на эксперта. Приемный период ожидается в течение двух месяцев, после чего будет взята пауза на подведение итогов. И до конца года будет проведена большая презентация результатов проекта с вручением премий победителям по всем номинациям», — рассказал спикер.

По словам Сандригайло, номинанты не обязательно должны быть отцами: в премии могут участвовать мамы, бабушки, дедушки и дети.

«Премия „Отцовское признание“ означает, что отцы признают вклад людей. А не отцы оценивают отцов. У нас будет собрано более 300 активных отцов, которые будут выбирать и награждать победителей. Это премия не для отцов, а от отцов», — пояснил докладчик.

Участники будут номинироваться по следующим категориям:

«Литературное наследие» — вручается писателям и поэтам, чьи произведения отображают и передают важность и ценность семейных уз и традиций (по словам организаторов премии, эти авторы восстанавливают и сохраняют связь между поколениями, перенося прекрасные истории и жизненные уроки на страницы своих книг);

«Художественное творчество» — отмечаются художники, скульпторы, фотографы и другие мастера искусства, чьи произведения исследуют и отражают идеалы традиционной семьи (их работы бросают вызов современным стереотипам, демонстрируют ценность и значение семейных отношений и учат поколения уважать и любить семейные связи);

«Научные труды и исследования» — в этой категории отмечаются исследователи, работающие в культурологии, социологии и других научных дисциплинах, которые изучают и анализируют влияние традиционных семейных ценностей на развитие культуры и общества (их работы помогают глубже понять и оценить значимость и роль семейных ценностей в нашей жизни);

«Музыка и танцы» — отмечаются композиторы, музыканты и хореографы, которые создают и исполняют музыку и танцы, воплощающие образы и идеалы семейного единства и любви (их творчество вдохновляет людей всех возрастов, призывая к наслаждению музыкой и танцем внутри семейного круга);

«Кино и театр» — в этой номинации выберут режиссеров, актеров и сценаристов, чьи произведения на большом экране и на сцене исторических театров показывают семейные ценности, их сложности и прекрасные моменты;

«Современный подход» — в этой категории отмечаются блогеры, которые ведут аккаунты в социальных сетях о развитии ответственного отцовства и пропагандируют традиционные семейные ценности.

Чтобы одержать победу, номинанту необходимо уметь передавать ценности семейной жизни через свои произведения. Его вклад должен вдохновлять людей на укрепление семейных связей и сохранение традиций.

Кроме того, победитель должен отличаться уникальным и творческим подходом, который помогает сохранить и продвигать традиционные семейные ценности. Также успешный кандидат должен быть способен воспитывать и вдохновлять молодежь, показывая им важность семьи и семейных ценностей. Его работа должна вызывать интерес и понимание в молодежной аудитории.

Помимо этого, по мнению организаторов премии, кандидат должен продолжать свою работу по сохранению традиций и ценностей, несмотря на изменения в культуре и обществе. Он должен быть готов преодолевать трудности и искать новые способы их продвижения.

«Суть премии „Отцовское признание“ заключается в том, что она вышла за рамки простого признания достижений в искусстве и культуре, а стала символом восприятия семейных ценностей как фундамента нашего общества. Именно эта глубокая приверженность традиционным ценностям делает наши сегодняшние поколения сильными, стойкими и готовыми преодолеть любые трудности, с которыми мы сталкиваемся», — выразил уверенность Алексей Сандригайло.

Президент РФ Владимир Путин 22 ноября 2023 года своим указом объявил 2024-й в России Годом семьи. В документе отмечалось, что решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.