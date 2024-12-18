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В Год семьи предприятия Татарстана оказали поддержку многодетным и семьям со школьниками
В Год семьи в городах и районах Татарстана прошло более 1,4 тыс. разных мероприятий. Самыми масштабными из них стали «Большие семейные выходные» и проект «Семейная осень», сообщила сегодня на брифинге в Доме Правительства РТ министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова.
В ходе «Больших семейных выходных» и проекта «Семейная осень» прошло более тысячи мероприятий для семей и детей во всех муниципальных образованиях. Общее число их участников составило более 50 тыс. семей.
«В Год семьи большое внимание уделялось формированию значимости отцовства в воспитании подрастающего поколения», — подчеркнула Зарипова.
Республиканской организацией «Союз отцов» проведен конкурс «Папа+Я», в финале которого участвовали 150 человек со всех районов республики.
К мероприятиям Года семьи активно подключились крупные предприятия и организации Татарстана, которые ввели практику поддержки семей с детьми. К примеру, семьи с первоклассниками и многодетные семьи со школьниками получили денежные сертификаты. Такую помощь оказали ООО «Челны-Бройлер», ООО «Елабуга УкупрПласт», Казанский пороховой завод, ПАО «КАМАЗ», Зеленодольский завод имени А. М. Горького, МУП Казани ПАТП № 2, АО «Казанский вертолетный завод» и другие.
Кроме того, семьи работников получили материальную поддержку в связи с бракосочетанием и при рождении ребенка, была оказана помощь многодетным. В Татарстане прошел республиканский конкурс «Лучшая корпоративная практика работодателей по поддержке семейных ценностей» с участием 48 организаций.
Для популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей Президентом РФ Владимиром Путиным 2024 год был объявлен Годом семьи в России.
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