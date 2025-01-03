В Год семьи многодетные семьи Татарстана получили 48 квартир

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В завершившемся 2024 году 28 многодетных семей Татарстана бесплатно получили от государства 48 квартир. Об этом сообщает пресс-служба Госжилфонда при Раисе РТ.

Минувший год был объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом семьи. Бесплатная передача квартир многодетным семьям поспособствовала выполнению одной из основных задач национального проекта «Жилье и городская среда». Речь идет об обеспечении граждан доступным и комфортным жильем, пояснили в Госжилфонде.

Полностью готовое для проживания новое благоустроенное жилье многодетным семьям предоставили в соципотечных домах, возведенных за счет инвестиций ГЖФ. Все квартиры имеют чистовую отделку, оборудованы сантехникой, электрическими или газовыми плитами, датчиками пожарной сигнализации, счетчиками учета воды (газа) и электроэнергии.

В наступившем 2025 году в Татарстане предполагается обеспечить жильем 24 семьи, которые воспитывают не менее пяти детей, уточнили в Госжилфонде при Раисе РТ.