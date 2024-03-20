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В Год семьи Минтруд Татарстана усовершенствует пакет мер поддержки многодетных
В Год семьи Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ проводит мероприятия и реализует программы, направленные на развитие и совершенствование мер социальной поддержки семей с детьми. Об этом сообщила сегодня в прямом эфире в Центре Управления регионом глава ведомства Эльмира Зарипова.
«В соотвествии с указом Президента России Владимира Путина определён единый статус многодетной семьи по всей стране. Это семья, где воспитывается три и более детей. Мы сегодня работаем над пакетом, определяющим меры социальной поддержки многодетных семей в Республике Татарстан», — сказала она.
В этом году в РТ пройдут мероприятия, посвящённые чествованию семейных пар, которые прожили вместе в любви и согласии много лет, воспитали внуков.
«Особое внимание уделяем чествованию таких семей. Если это мама, то награждаем медалью „Ана даны — Материнская слава“, если это семья, то, соответственно, медалью „Родительская доблесть“, когда поощряется вклад мамы и папы», — отметила Зарипова.
Напомним, что 22 ноября 2023 года Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024-й год в России стал Годом семьи. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.
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