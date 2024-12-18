Минмолодежи РТ провело более 1,3 тыс. мероприятий в Год семьи

В Год семьи в Татарстане учреждения молодежной политики провели более 1,3 тыс. мероприятий с общим охватом почти 155 тыс. человек, направленных на поддержку семей. Об этом сообщила сегодня первый замминистра по делам молодежи РТ Софья Галиева-Мустафина на брифинге в Казани.

«В марте состоялся первый форум молодых семей "Республиканский семейный диалог", который объединил более 100 участников из всех районов республики: молодые и многодетные, сельские семьи, а также семьи участников СВО, одиноких мам и пап. Они разработали семь проектов по улучшению жизни молодых семей в разных сферах», - рассказала она.

Запущена серия проектов под названием «Семейный код», направленных на популяризацию традиционных семейных ценностей. В частности, прошла выставка фотографий представителей 16 семей.

«Ко Дню Республики была подготовлена выставка о 45 семьях. Это первая семейная выставка, которая сейчас «путешествует» по республике. Надеемся, что проект продолжится», - сказала Галиева-Мустафина.

Министерством по делам молодежи РТ совместно с АНО «Россия – страна возможностей» осенью реализовано пять проектных сессий для молодежи разных категорий, в том числе посвященных молодым семьям.

«В сентябре на площадке оздоровительного центра «Мингер» Сабинского района состоялась первая сессия «Семейный код: про здоровье». В ней приняли участие 30 молодых пар из Татарстана. Сессия была посвящена сохранению и укреплению физического и ментального здоровья молодых пар», - заметила первый замминистра.

Участники мероприятия пообщались с ведущими врачами Татарстана и России: гинекологами и репродуктолагами, прошли бесплатные мастер-классы и получили консультации психологов. Также осенью на базе молодежного центра «Волга» прошла вторая сессия «Семейный код: про отношения», посвященная построению гармоничных отношений.

«С участниками работали психологи. К сожалению, многие семьи были на грани развода, но после сессии у них получилось сохранить семью», - сказала Галиева-Мустафина.

В декабре запущен образовательно-коммуникационный проект «Код сердец» для семейных пар и молодежи от 22 лет. Он предназначен для тех, кто хочет познакомиться с новыми людьми, расширить свой кругозор и увлекательно провести свободное время.

Задачи проводимых мероприятий соответствуют целям национального проекта «Демография». Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда». 29 февраля, выступая с посланием Федеральному Собранию», глава государства анонсировал новые национальные проекты: «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».