Ассамблея народов Татарстана расскажет о семейных традициях разных народов

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Активно рассказывать о семейных традициях многонационального народа России призвал сегодня национально-культурные автономии Ассамблеи народов Татарстана Председатель Госсовета РТ – председатель ассамблеи Фарид Мухаметшин.

«Сложный характер приобретает демографическая ситуация, от которой напрямую зависит благополучие страны в будущем. В связи с этим особую важность приобретают вопросы сохранения и продвижения традиционных культурно-нравственных, семейных ценностей. Не случайно этот год объявлен Президентом России Владимиром Путным Годом семьи», – напомнил он.

Спикер отметил, что Год семьи – прекрасная возможность для ассамблеи еще авторитетнее заявить о себе, познакомить жителей республики с семейными традициями нашей многонациональной Родины.

VI отчетно-выборная конференция Ассамблеи народов Татарстана прошла в Доме дружбы народов РТ в Казани. На ней обсуждались итоги работы в 2023 году, задачи на 2024 год, а также был избран состав совета ассамблеи.