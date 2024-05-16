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В год Семьи – 5 семейных турпутёвок от «Пятёрочки»
Мы счастливы с мужем и счастливы дети!
На всех нам хватает любви и еды...
На море вот чаще теперь будем ездить,
На солнышке греться до смуглоты!
(«Счастливые дети купаются в море» Кристина Шелестова)
Торговая сеть «Пятёрочка» совместно с благотворительным фондом X5 Group «Выручаем» в год Семьи запустили акцию «Всё лучшее детям». С 13 мая гости за совершенную покупку смогут принять участие в розыгрыше 5 турпутевок общей стоимостью 1,5 млн рублей, а также сотен других призов. Кроме того, один рубль с каждого зарегистрированного чека будет направлен на помощь нуждающимся семьям с детьми.
Счастливые каникулы на море
Запущенная в преддверии лета акция дает возможность гостям провести незабываемый семейный отпуск за счет торговой сети. Это может быть путешествие на море, в горы или культурно-историческое исследование достопримечательностей в известных городах России и за ее пределами. Причем разыграно будет 5 турпутевок на общую сумму 1,5 млн рублей. А значит шанс стать ее обладателем существенно выше.
Как выиграть путешествие и другие ценные награды?
Для этого необходимо приобрести любой товар, зарегистрировать чек на сайте actions.5ka.ru и накопить за неделю минимум 600 рублей - чем выше сумма, тем выше ценность потенциального приза. Если выполнить эти условия, то клиенты сети автоматически становятся участниками еженедельного розыгрыша:
• сертификатов в магазины игрушек;
• электроники для детей и подростков;
• велосипедов, самокатов и скейтбордов.
За вступление в Детский клуб будет разыгран 1 млн бонусных баллов X5 Клуба: сумму разделят пропорционально среди 40 победителей. При покупке товаров-партнеров возможно выиграть дополнительные подарки.
Розыгрыш главного приза – 5 турпоездок – проведут по итогам акции.
На всех хватит любви и еды...
Надо заметить, что во время проведения акции 1 июня празднуется Международный день защиты детей, призванный привлечь внимание людей к проблемам, с которыми сталкиваются дети.
«Пятёрочка» всегда и не только в этот день уделяет особое внимание социальным инициативам, в том числе проводимых для детей. На протяжении многих лет торговая сеть сотрудничает с некоммерческими и профильными организациями. Адресную помощь систематически получают тысячи нуждающихся.
Акция «Все лучшее детям» не стала исключением. Благодаря ей адресную помощь получат малообеспеченные родители и их малыши. Внести свой вклад могут клиенты сети. Требуется только совершить покупку в одном из магазинов или в приложении «Пятёрочка Доставка». Один рубль с каждого чека участника акции будет направлен в благотворительный фонд «Выручаем» для закупки продуктов питания и средств гигиены.
Призы за креативность
Для творческих участников, любящих рисовать, делать интересные фотографии и создавать кулинарные шедевры «Пятёрочка» подготовила три отдельных конкурса, которые будут проходить на сайте акции и в социальных сетях.
● конкурс рисунков – юные гости сети могут нарисовать любимую «Пятёрочку» или «Пятёрочку» будущего;
● фотоконкурс – для участия в этой активности посетителям предстоит сделать оригинальное фото в магазине со своим любимым продуктом; Затем разместить его под постом акции в официальной группе ВКонтакте.
● конкурс рецептов – для истинных кулинаров задача не будет сложной. Необходимо предложить рецепт блюда для детей на сайте Food.ru.
В каждом из конкурсов сеть подготовила не менее значимые призы: бытовая техника для кухни, сертификаты в «Пятёрочку» и магазины косметики, спорттоваров и игрушек, а также наборы для творчества.
Все подробности об акции, условиях участия, порядке проведения розыгрыша и выдачи призов можно узнать на сайте https://actions.5ka.ru/.
Акция продлиться с 13 мая по 9 июня 2024 года.
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