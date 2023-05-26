В Татарстане учредили новые награды для педагогов

В Год педагога и наставника в Татарстане расширен перечень ведомственных наград Минобрнауки. С учетом новых наград ежегодно в республике будут поощрять более 4 тыс. педагогических работников. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на заседании парламентского комитета в Зеленодольске.

«К ранее утвержденным дополнительно учреждены следующие виды наград – знак отличия “Отличник сферы образования и науки РТ”, нагрудный знак “За сохранение и развитие языков, культур, традиций”, нагрудный знак “Яшь могаллим”», – рассказал спикер на совместном заседании комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам и комитета Госсобрания Марий Эл по социальному развитию.

Ведомственные награды являются формой поощрения и признания достижений педагогов, что позволит поднять престиж учителя, уточнил глава Минобрнауки.

Хадиуллин также напомнил, что в Татарстане седьмой год реализуется проект стипендиальной поддержки подготовки будущих учителей. Сейчас его участниками являются более 740 студентов, которые обучаются в КФУ и Набережночелнинском государственном педагогическом университете. «Из них 50% – обучаются по программам для работы в многоязычной образовательной среде», – отметил он.

Участники проекта получают ежемесячную стипендию в размере 15 тыс. рублей. После окончания вуза отрабатывают в школе пять лет. За три года 294 выпускника по этому проекту были трудоустроены в школах республики, подчеркнул министр.

Президент России Владимир Путин объявил 2023-й Годом педагога и наставника. Миссия года – признание особого статуса педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую деятельность. Его мероприятия будут направлены на повышение престижа профессии учителя.