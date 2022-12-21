В Год педагога и наставника в Татарстане хотят возродить музей образования

В Татарстане хотят возродить музей образования. Такую идею планируется реализовать в Год педагога и наставника, который пройдет в России в 2023 году. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на итоговой пресс-конференции.

«Будем проводить мероприятия, но они должны быть продуманы с учетом реального времени. В Татарстане нет музея образования. Раньше он был, но его закрыли. Сейчас мы должны попытаться его возродить», — рассказал глава Минобрнауки.

Хадиуллин добавил, что планируется также издать сборник, связанный с историей системы образования республики. «Мы должны знать своих педагогов, руководителей, наставников, потому что без знания истории мы не можем говорить о будущем системы образования», — подчеркнул он.

Кроме того, по мнению министра, в каком-либо сквере или парке необходимо установить если не памятник учителям, то хотя бы стелу в их честь. «Мы об этом думаем», — отметил он.

«Если мы в следующем году не будем загружать систему образования, учителей, директоров, воспитателей огромным количеством мероприятий, то это будет настоящим Годом педагога и наставника, это будет для них праздник», — заключил Хадиуллин.