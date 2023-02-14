В Год педагога и наставника в Татарстане создадут миллионный архив фотографий учителей

В Татарстане дали старт акции «Фотоархив “Мой любимый учитель”». Благодаря ей в республике будет создан миллионный архив фотографий учителей всех поколений татарстанцев. Об этом стало известно сегодня на торжественном открытии Года педагога и наставника в КФУ.

«В Год педагога и наставника в республике запланировано проведение большого количества мероприятий. Это различные форумы, конференции, встречи», – рассказал министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин.

Так, планируется реализация проекта «Открытый диалог с наставником». Он пройдет в виде серии диалогов в педагогических вузах, школах, учреждениях среднего профессионального образования с участием известных педагогов и наставников по всей России.

Другой проект – «Наставники в лицах» – представляет собой формат видеоисторий о педагогах, которые вдохновляют, мотивируют, вызывают доверие своих учеников. Во время акции «Спасибо педагогу и наставнику» каждый сможет поблагодарить своего учителя и создать для него поздравительную открытку. По проекту «Высшая лига» для педагогов проведут годовой цикл семинаров, уроков и мастер-классов.

Проект «Педагогические династии России» объединит учителей, которые готовы поделиться историей своей семьи. В результате в конце года будет выпущен электронный сборник «Педагогические династии Татарстана».

Президент России Владимир Путин объявил 2023-й Годом педагога и наставника.