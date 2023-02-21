В Год педагога и наставника эксперты РТ призвали усилить поддержку работников образования

2023 год Президент России Владимир Путин объявил Годом педагога и наставника, поэтому в этом году важно уделить особое внимание поддержке высококвалифицированных специалистов, имеющих большой педагогический стаж, считает кандидат политических наук, член Российской ассоциации политических наук, доцент кафедры религиоведения Института социально-философских наук КФУ Зоя Силаева. Она подчеркнула, что такая поддержка не должна сводиться к грантам.

«Наставник должен обладать высоким общим и эмоциональным интеллектом, умением внимательно слушать и слышать молодого специалиста, терпимостью, умением сопереживать и успокоить, тактичностью, ответственностью, наблюдательностью, эмоциональной устойчивостью, креативностью, оптимизмом и уверенностью в своих силах. Поэтому не каждый хороший специалист может стать наставником», – добавила Силаева.

Педагогическая работа, которая включает в себя и работу тренеров и представителей других сфер жизни общества, занимает особое место в образовательной системе в целом, считает председатель РМОО «Молодежная Ассамблея народов Татарстана» Тимур Кадыров

«Ведь именно эти люди воспитывают молодое поколение, тем самым внося неоценимый вклад в развитие всей страны. Только через уважительное отношение и повышение престижа профессии педагога мы сможем воспитать высоконравственную молодежь, которая будет менять окружающих мир к лучшему», – отметил он, добавив, что в Татарстане ведется системная работа в этом направлении.

Год наставника и педагога должен стать периодом в обновлении сложившихся подходов подготовки и поддержки педагогического сообщества России, убежден доктор философских наук, профессор Олег Агапов. «Важно реконструировать и творчески воплощать традиции русской / российской модели образования, которая на протяжении XVIII – XXI вв. смогла вобрать лучшие мировые практики, а также выработать свой педагогический стиль и парадигмы, проявляющиеся в достижениях ученых, военных, инженеров, предпринимателей и так далее», – считает он.

Напомним, 14 февраля на базе Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ состоялось торжественное открытие Года педагога и наставника в республике, в котором принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов. В течение года планируется провести мероприятия по повышению престижа профессии педагога, профессиональные педагогические конкурсы, форумы, фестивали, конференции, слеты, педагогические чтения и другие.