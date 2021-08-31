В год пандемии в татарстанском «Приюте человека» получили помощь 17 тыс. человек

Благодаря социальному проекту «Приют человека» в прошлом году в Татарстане различную помощь получили 17 тыс. бездомных и малоимущих людей. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» замруководителя Центра социальной реабилитации и адаптации — организатора проекта «Пункт помощи нуждающимся „Приют“» Инсаф Валиев.

«У нас много направлений деятельности. В частности, хотелось бы затронуть социальный проект „Приют человека“, благодаря которому мы помогаем людям, оказавшимся в сложной ситуации. Это бездомные люди, которые остались на улице и без работы. Наверняка многие видели людей, ночующих где-то в подъездах. У нас в штате работает порядка 40 соцработников. На этой неделе открывается пятый пункт кормления бездомных и пенсионеров — малоимущих бабушек и дедушек. Мы кормим более 1000 человек в день уже на протяжении трех лет. С каждым месяцем число таких людей становится все больше и больше», — отметил общественник.

В 2019 году при поддержке Минэкономики РТ некоммерческая организация получила грант в размере 230 тыс. рублей. Эти средства были направлены на развитие социального проекта. Ежедневно в организацию поступает несколько обращений от неравнодушных людей. Они сообщают, что в таком-то парке сидит или лежит голодный бездомный человек. По таким заявкам каждый день организация выполняет по три — пять выездов.

«На улице Бурхана Шахиди в центре Казани есть мини-городок, где из бытовок мы сделали „Приют человека“. Там на сегодняшний день живут примерно 50 человек. Мы их распределяем по домам милосердия, кого-то направляем в больницы, кому-то восстанавливаем документы и направляем на прежнее место жительства — в Челябинск, Пермь и другие города», — пояснил Валиев.

Замруководителя Центра социальной реабилитации и адаптации заметил, что в Приволжском федеральном округе и России в целом нет такого масштабного проекта, где в полной мере бездомным людям оказывается комплексная поддержка.

«Мы забираем людей с улицы, одеваем, отмываем, кормим, предоставляем жилье, восстанавливаем документы. За прошлый год оказали помощь 17 тыс. человек. Это люди, которым восстановили документы, отправили в больницы и дома милосердия», — подчеркнул общественник.

Проект «Приют человека» получил господдержку в 2019 году по итогам конкурса по предоставлению грантов в форме субсидий из бюджета Татарстана. В этом году общая сумма грантов конкурса составляет 35 млн рублей. Заявки на конкурс принимаются от некоммерческих организаций с 1 по 30 сентября включительно на сайте грантытатарстана.рф. Подробная информация о конкурсе опубликована на сайте Минэкономики РТ.