В Год науки и технологий в Казани установили билборды с изображениями ученых

В Год науки и технологий в 55 регионах России появились билборды с изображениями ученых. Увидеть баннеры, посвященные татарстанским исследователям, жители Казани могут на улицах города до конца 2021 года, сообщает пресс-служба АНО «Национальные приоритеты»

«Жители 74 российских городов смогут узнать в лицо ученых, развивающих науку в их регионе. Фотографии 150 современных молодых исследователей с информацией о совершенных ими открытиях уже размещены на билбордах», – говорится в сообщении.

Первые плакаты начали появляться в преддверии Дня России в Казани, Томске, Орле, Оренбурге, а также наукоградах – Кольцове, Королёве и Реутове. Затем акцию поддержало большинство российских регионов.

На билбордах акции «Наука рядом» размещены фотографии представителей самых разных научных направлений.

«Благодаря акции "Наука рядом" у нас появилась возможность познакомиться с нашими современниками – выдающимися деятелями науки. Это люди, которые, несмотря на свой относительно небольшой возраст, уже сделали важные научные открытия, разработали теории или предложили эффективные способы решения проблем», – отметила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Социальный проект «Наука рядом» реализуется в Год науки и технологий АНО «Национальные приоритеты». Его цель – повысить информированность общества о существующих отечественных исследованиях и изобретениях.

Президент РФ Владимир Путин в декабре прошлого года подписал указ о проведении в 2021-м в России Года науки и технологий.