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Общество 16 февраля 2023 18:42

В Год национальных культур и традиций запустят турмаршрут «Этнокультурная Казань»

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В Год национальных культур и традиций в Татарстане запустят проект «Этнокультурная Казань». Он направлен на популяризацию культуры разных народов, проживающих в республике. Об этом сообщил директор Дома дружбы народов РТ Ирек Шарипов на заседании Совета Ассамблеи народов Татарстана.

«Одно из интересных направлений, которое запустим в этом году. Это туристический маршрут, который мы разработаем вместе с Госкомитетом по туризму, исполкомом Казани», – рассказал спикер.

По словам Шарипова, специалисты Ассамблеи народов и Дома дружбы народов Татарстана уже разработали один экскурсионный маршрут. Он включает посещение Дома дружбы народов, Культурного центра имени Я. Е. Емельянова, Еврейского учебного центра, Культурного центра имени А. С. Пушкина, Немецкого дома РТ.

«Мы этот маршрут еще дополним. Он найдет своего потребителя. В тестовом режиме экскурсии проводили, отзывы позитивные, будем продолжать», – подчеркнул докладчик.

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