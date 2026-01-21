В Год единства народов России газете «Камско-Волжский край» исполняется 130 лет

Фото: Государственный архив республики Татарстан

В январе 2026 года исполняется 130 лет со дня выхода первого номера газеты «Камско-Волжский край», идея создания которой возникла в Казани 28 декабря 1895 года. Издание стало заметным явлением общественной и культурной жизни Поволжья конца XIX – начала XX века.

Газета выходила под руководством авторитетных редакторов – историков Николая Фирсова и Николая Загоскина. На ее страницах освещались политические и общественные события региона, публиковались материалы о науке, литературе, искусстве, театре и музыке. Значительное внимание уделялось вопросам земской медицины, народного образования и культурно-просветительской деятельности в сельской местности.

Фото: Государственный архив республики Татарстан

Особое место в издании занимали этнографические публикации, посвященные быту и традициям народов Поволжья. Газета рассказывала о жизни территорий, расположенных вдоль Камы и Волги, – современных Татарстана, Чувашии, Марий Эл, Удмуртии, Пермского и Нижегородского краев, где исторически сложилось многонациональное сообщество.

Несмотря на сравнительно недолгий период существования, «Камско-Волжский край» стал ярким примером региональной прессы своего времени. В Год единства народов России наследие газеты приобретает особое значение, напоминая о том, что сила России – в единстве ее многообразия.