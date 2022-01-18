news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
18 января 2022  12:30
Егор Никитин

В Год цифровизации в вузах Татарстана запустят 5 цифровых кафедр

news_top_970_100

В рамках Года цифровизации в татарстанских вузах начнут работу 5 цифровых кафедр. Об этом на брифинге с журналистами рассказал глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

Площадками для проекта станут КНИТУ-КАИ, Казанский медуниверситет, КФУ, Казанский национальный исследовательский технологический университет, а также КГЭУ. 

«В 2022 году в пяти вузах республики будут запущены цифровые кафедры. У студентов появится возможность получить дополнительную цифровую профессию без отрыва от основного обучения», – пояснил Хайруллин.

По его словам, данная новация позволит студентам расширить свои навыки за счет знаний в области цифровых технологий. 
 

#цифровизация #год цифровизации
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное