В Год цифровизации в вузах Татарстана запустят 5 цифровых кафедр

В рамках Года цифровизации в татарстанских вузах начнут работу 5 цифровых кафедр. Об этом на брифинге с журналистами рассказал глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

Площадками для проекта станут КНИТУ-КАИ, Казанский медуниверситет, КФУ, Казанский национальный исследовательский технологический университет, а также КГЭУ.

«В 2022 году в пяти вузах республики будут запущены цифровые кафедры. У студентов появится возможность получить дополнительную цифровую профессию без отрыва от основного обучения», – пояснил Хайруллин.

По его словам, данная новация позволит студентам расширить свои навыки за счет знаний в области цифровых технологий.

