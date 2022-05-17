В Год цифровизации в Альметьевске состоится фестиваль Almet Digital Art

В рамках Года Цифровизации 20 мая в нефтеграде состоится муниципальный фестиваль Almet Digital Art. Он пройдет на базе Инженерного лицея. Об этом во время прямого эфира сообщил глава района Тимур Нагуманов.

«Уже более 300 участников подали заявки на участие в фестивале», — анонсировал чиновник.

В рамках фестиваля состоятся масштабные мероприятия: цифровое искусство или Digital art — это направление в искусстве, основанное на использовании компьютерных технологий, а результатом являются произведения в цифровой форме. Ученики 6-11 классов готовят произведения в цифровом формате на тему «Философия Сабантуя», будет представлено 22 проекта.

Также по словам Нагуманова, в фестиваль включено направление «Цифровые сервисы» — это новые технологии, цифровые продукты: боты, приложения, программы, которые позволяют работать по-новому и делают работу миллионов людей продуктивнее, а жизнь — интереснее.

Еще одна отрасль мероприятия «Инженерно-техническое творчество (робототехника)» — это техническое творчество, автоматизированные системы, которые действуют по заранее заложенным программам.

Помимо этого, состоится выставка Digital Art на тему «Всему свое время», а также конкурс по разработке цифровых решений (хакатон) TATAR HACK.

«В образовательную программу фестиваля включены более 10 мастер-классов от крутых профессионалов в области цифрового искусства», — добавил Нагуманов.