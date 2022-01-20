В Год цифровизации Бугульминский драмтеатр переведет спектакли в цифру

Бугульминский драматический театр им. А. В. Баталова планирует перевести спектакли прошлого столетия в цифровой формат. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила заведующая литературной частью Юлия Исмагилова.

«Первыми будут оцифрованы спектакли „До третьих петухов“ по пьесе Василия Шукшина, „Рождественские грезы“ Надежды Птушкиной», — отметила собеседница агентства.

Работа по цифровизации уже стартовала — сотрудники бугульминского театра поделились своими архивами с краеведческим музеем и центральной библиотекой, отсканировав программки и афиши прошлого века. На них уже заводится определенный реестр. В процессе работы выяснилось, что на некоторые спектакли в театральном архиве хранится более двух десятков программок, поэтому часть из них решено передать в музей.

Бугульминские краеведы рассказали, что последние поступления от театра в музейный фонд были еще в 80-х годах XX века и состояли из фотографий, афиш и рукописных воспоминаний старейших артистов.

Так, например, немало таких записей хранится в фондах обычных тетрадных листов артиста Ульриха Потапенко, служившего на сцене несколько десятков лет. Он был собирателем знаковых и интересных фактов о бугульминском театре.

Музей также пополнился программками спектаклей последних пяти лет, поставленных в рамках партийного проекта «Культура малой Родины». Есть здесь и экземпляры 90-х годов, которые печатались еще на огромных станках бугульминской типографии, которой ныне уже не существует.

Часть программок и афиш передана в центральную библиотеку, с ней театр плотно сотрудничает все годы существования. И нередко книгохранители устраивают тематические выставки, посвященные театральному искусству.