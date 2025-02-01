В год 80-летия Великой Победы «Единая Россия» проведет серию патриотических мероприятий

Фото: «Единая Россия», er.ru

«Единая Россия» по всей стране проведет серию мероприятий, посвященных 80-летию Победы. В столице и регионах состоятся акции по поддержке ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, героев специальной военной операции, Всероссийский конкурс школьных музеев, благоустройство мемориалов и памятных мест. Об этом рассказали участники заседания оргкомитета «Наша победа», которое провели секретарь Генерального совета партии «ЕР» Владимир Якушев и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

Фото: «Единая Россия», er.ru

Владимир Якушев акцентировал внимание на том, что мероприятия должны быть организованы качественно и на высоком уровне вне зависимости от того, где они проходят.

«Мы чествуем наших ветеранов: фронтовиков, тружеников тыла, детей войны — всех, кто день за днем приближал Великую Победу! И, конечно же, не забываем об участниках других военных конфликтов. Участники локальных войн и специальной военной операции должны быть охвачены вниманием в обязательном порядке. С одной стороны, мы говорим спасибо ветеранам, с другой — закладываем фундамент воспитания подрастающего поколения», — сказал секретарь Генсовета партии.

Фото: «Единая Россия», er.ru

Одним из центральных событий кампании станет акция «Диктант Победы». В этом году она пройдет в 80 странах мира 25 апреля. В 2024-м она объединила более 2 млн человек. Партия также окажет содействие в установлении муралов, посвященных героям Великой Отечественной войны и СВО. Они появятся на стенах школ, детсадов, колледжей и не только.

«В этом году расширим географию муралов. Мы предлагаем регионам размещать их не только на фасадах образовательных учреждений, но и в общедоступных, проходных местах», — поделился координатор партийного проекта «Историческая память» Александр Сидякин.