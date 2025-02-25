В Минтруда РТ рассказали о мерах поддержки ветеранов к 80-летию Победы

В настоящее время в Татарстане проживают 7 839 ветеранов Великой Отечественной войны и 1 249 вдов погибших (умерших) участников и инвалидов войны. Об этом сообщила сегодня на брифинге министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«Общее количество ветеранов Великой Отечественной войны и вдов погибших (умерших) участников и инвалидов войны составляет 9 088. За десять лет их количество сократилось более чем в восемь раз», — сказала она.

Работа с каждым ветераном проводится адресно и предметно. В год празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне единовременные выплаты в размере 55 тыс. рублей и 80 тыс.рублей получат ветераны из Татарстана.

Кроме того, решением Раиса РТ Рустама Минниханова дополнительно к федеральной выплате из бюджета республики предусмотрена единовременная денежная выплата:

- в размере 50 тыс. рублей инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;

- в размере 10 тыс. рублей вдовам (вдовцам) умерших (погибших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны.

Выплаты из средств республиканского бюджета ветераны получат в апреле-мае.