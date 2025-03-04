В год 80-летия Победы участники акции «Сад памяти» из Татарстана высадят 1 млн саженцев

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В Министерстве лесного хозяйства РТ началась подготовка к проведению международной акции «Сад памяти». Природоохранная акция пройдет в апреле-мае 2025 года.

«Единовременная посадка деревьев запланирована на 19 апреля. В настоящее время проводятся работы по подбору участков и посадочного материала. Площадки будут организованы как на территории лесного фонда, так и в населенных пунктах республики», – сообщил «Татар-информу» министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

В этом году акция будет приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, планируется высадить более 1 млн саженцев.

«Акция «Сад памяти» – прекрасная возможность почтить память и отдать дань уважения героям войны. Приглашаем всех жителей республики принять участие в акции», – подчеркнул Кузюров.

Международная акция «Сад памяти» проводится по поручению Президента России Владимира Путина в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие» при участии Минприроды России, Рослесхоза, Фонда памяти полководцев Победы, движения «Волонтеры Победы» и АНО «Сад Памяти».

В прошлом году в Татарстане в ходе акции было высажено 1,5 млн саженцев в память о великом подвиге жителей и уроженцев Татарской АССР, не вернувшихся с фронта домой, к своим родным и близким. К акции присоединились более 30 тыс. человек.

С 2025 года в России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер. В этом году в Татарстане будут реализованы 12 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Международная кооперация и экспорт», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия будет направлено 59 млрд рублей.