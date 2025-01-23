В год 80-летия Победы студенты Татарстана проведут акцию «80 добрых дел»

Шамиль Якупов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Татарстане пройдет акция, в ходе которой студенты по всей республике в течение 80 дней до 9 Мая ежедневно будут выполнять добрые дела. Об этом «Татар-информу» сообщил президент Лиги студентов РТ Шамиль Якупов.

«Будет организована акция „80 добрых дел" совместно с вузами и ссузами республики. За 80 дней до праздника студенчество будет делать добрые дела. Помимо этого, планируется огромное количество мероприятий 9 Мая и дальше в течение года», — рассказал собеседник агентства.

Кроме того, в этом году в Лиге студентов РТ будет открыто новое направление — «Лига побед». Оно будет заниматься мероприятиями, связанными с юбилеем Победы в Великой Отечественной войне.