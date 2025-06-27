В год 80-летия Победы пройдет фестиваль «Дружба народов – Единство России»

В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне стартует Международный фестиваль историко-культурного наследия «Дружба народов – Единство России». Проект станет важным мостом дружбы между народами, символом мира, единства и сохранения исторической памяти.

Организаторы подчеркивают: в год юбилея Победы особенно важно отдать дань памяти героям, чья отвага и самоотверженность подарили мир будущим поколениям. Миссия фестиваля – не только творческая, но и просветительская. Она направлена на укрепление межнационального и межконфессионального согласия в России, напоминание о героизме военных и тружеников тыла.

Участниками фестиваля могут стать как профессионалы, так и любители различных направлений искусства: вокала, хореографии, инструментальной и поэтической сцен, театрального и литературного творчества, художественного слова, дизайна, иллюстрации, кукольного мастерства. Также к участию приглашаются семьи с национальным колоритом и люди с ограниченными возможностями здоровья. В фестивале могут участвовать как коллективы, так и индивидуальные исполнители, включая учащихся и педагогов профильных учебных заведений.

Минимальный возраст участника – 7 лет на момент начала фестиваля. Для семейных коллективов возрастной порог может быть снижен по согласованию с оргкомитетом.

В этом году в рамках проекта запланированы два ключевых события:

IV фестиваль: 9–13 августа 2025 года в Костроме;

V юбилейный фестиваль: 19–21 сентября 2025 года в Москве (Центральный Дом работников искусств).

Фонд продолжает подготовку к проведению мероприятий. Уточняется, что фестиваль – это не только площадка для самовыражения, но и важный вклад в дело сохранения исторической правды и культурного наследия народов России.

Условия участия и дополнительная информация размещены на официальном сайте.

9 мая в России отметили 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В своем поздравлении с 80-летием Победы Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил, что с каждым годом потомки победителей продолжают сохранять верность памяти о войне.