В год 80-летия атомной промышленности в России пройдет пятый «Атомный диктант»

Союз «Атомные города» при поддержке Госкорпорации «Росатом» приглашает всех желающих принять участие в юбилейном «Атомном диктанте». Мероприятие пройдет с 1 по 14 сентября и направлено на популяризацию знаний об атомной отрасли. За пять лет существования проекта в нем приняли участие более 100 тысяч человек.

Тестовая часть «Атомного диктанта» включает задания в различных форматах, в том числе видео, озвученные ведущими экспертами отрасли, учеными и представителями культуры. Всем участникам акции выдаются именные дипломы с результатами.

Проект получил широкое признание: о нем писали федеральные СМИ, включая Первый канал, ВГТРК и «Ведомости», а также его поддерживают Российское общество «Знание», Общественное движение «Народный фронт», «Росмолодежь», «Таврида.Арт», ВАРМСУ, «Дигория», «Машук», НИЯУ МИФИ и ведущие образовательные учреждения страны. В 2025 году будут работать офлайн-площадки в семи городах России, что позволит охватить максимально широкую аудиторию.

«Атомный диктант» демонстрирует достижения России в атомной сфере – от исторических разработок до современных высокотехнологичных решений. В год 80-летия отечественной атомной промышленности проект становится особенно значимым мероприятием, подчеркивающим вклад страны в развитие мировой науки и технологий.

Дополнительная информация доступна на официальном сайте.