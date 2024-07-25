В год 65-летия студотрядов сошел с конвейера 65-й собранный студентами КАМАЗ

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

В Набережных Челнах с конвейера КАМАЗа сошел уже 65-й грузовик, в сборке которого приняли участие студенческие производственные отряды, участвующие во всероссийском проекте «КАМАЗ — 2024». Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

«Участники студенческих отрядов работают на заводах ПАО „КАМАЗ“ под девизом „Одна страна — одна история“. Полвека назад предприятие было построено руками стройотрядов, поэтому возобновление сотрудничества с предприятием — событие для нас историческое», — пояснил директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов Василий Ислаев.

«В первом полугодии на КАМАЗе трудоустроено более 1,5 тыс. участников движения, в том числе 171 студент из Алтайского края, Башкортостана, Удмуртии, Якутии, Чувашии, Кировской и Белгородской областей. Сейчас 300 молодых людей трудятся на предприятии в рамках всероссийского проекта», — уточнил он.

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

По словам Ислаева, предполагается организовать профессиональное обучение еще 2 тыс. студентов для дальнейшего трудоустройства на ПАО «КАМАЗ» и дочерних предприятиях, чтобы «сотрудничество с автогигантом крепло и масштабировалось из года в год».

Сотрудничество Российских студенческих отрядов с КАМАЗом началось в феврале этого года. На предприятии создан зональный штаб студенческих отрядов, а также работает Всероссийский студенческий производственный отряд «КАМАЗ». Триста студентов из 11 регионов страны, в том числе из республик Донбасса, трудятся на автомобильном, прессово-рамном заводах и заводе двигателей слесарями механосборочных работ, операторами автоматических линий агрегатных станков, наладчиками станков и манипуляторов, сварщиками, токарями и электромонтерами.

Татарстан является опорной площадкой по развитию студенческих производственных отрядов и лидером по реализации профессионального обучения по производственным специальностям. В первом полугодии 2024 года в составе студотрядов трудились 3112 учащихся, 2634 из них — на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

В 2024 году студенческие отряды отмечают 65-летний юбилей с момента зарождения движения и 20-летие с начала своей современной истории. По всей стране запланировано проведение более сотни мероприятий, которые объединят свыше миллиона человек. Завершит год всероссийский слет, который пройдет осенью в Москве и соберет свыше 15 тыс. студотрядовцев. За 65 лет через движение прошли более 20 млн человек.