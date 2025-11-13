В ГМИИ РТ откроется первая в России выставка, посвященная технике пастильи

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Выставка «Пастилья в убранстве священных образов» откроется 18 ноября в 17:00 в главном здании ГМИИ РТ. Экспозиция станет первой в России, полностью посвященной технике пастильи. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ.

Посетителям будут представлены два уникальных произведения конца XVII – первой половины XVIII века, одно из которых демонстрируется публике впервые. В рамках выставки также пройдет международная научная конференция, посвященная технике пастильи. Вход на церемонию открытия свободный.

До сих пор техника пастильи была известна лишь узкому кругу специалистов, хотя этот прием декорирования применялся с XII века. Особенно широко орнаменты из пастильи использовались в Италии для украшения священных образов, рам, сундуков и шкатулок.

Подробное описание технологии создания объемного узора из жидкого левкаса содержится в трактате Ченнино Ченнини «Книга об искусстве», где знаменитый флорентийский художник называл пастилью «украшением живописи».

С XIII века пастилья стала применяться иконописцами Кипра и Синая в эпоху крестовых походов. В XVI веке рельефным орнаментом из левкаса начали украшать священные образы русские иконописцы, перенявшие технику у западноевропейских мастеров. Однако до XIX века этот прием оставался редким, и в музейных и частных коллекциях встречаются лишь отдельные русские иконы с пастильным декором.

Техника пастильи отличается сложностью и трудоемкостью. Владение ею позволяло иконописцу обогатить художественный язык и вывести изображение из плоскости в трехмерное пространство.

На выставке будут показаны два уникальных памятника с пастильным убранством конца XVII – первой половины XVIII века: икона «Царь Царем» и венец с образа Спаса Нерукотворного. Оба произведения происходят из Троицкой церкви женского Иоанно-Предтеченского монастыря в Свияжске.

Венец, находившийся многие десятилетия в аварийном состоянии, после комплексной консервации впервые будет представлен публике. Посетители смогут оценить красоту пастильи и ознакомиться с технологией ее исполнения.