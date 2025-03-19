В GloraX Экосити утвердили концепцию комьюнити-центра

Фото предоставлено пресс-службой GloraX

Федеральный девелопер GloraX утвердил концепцию и дизайн-проект комьюнити-центра в составе своего дебютного проекта в Казани — GloraX Экосити. Проект реализуется в рамках направления GloraX Life, которое призвано объединить жителей и сформировать сообщество успешных людей. Здесь появятся пространства для работы, спорта и йоги, проведения мероприятий, а также игровая для детей и кофе-поинт.

Собственная команда дизайнеров и проектировщиков GloraX создала пространство, где жители смогут не просто проводить время, а чувствовать себя как дома — уютно, свободно и комфортно. Комьюнити-центр будет выходить на пешеходный бульвар, который расположен на территории проекта GloraX Экосити. Площадь многофункционального пространства составит более 270 кв. м. Для удобного перемещения внутри комьюнити-центра девелопер запроектировал увеличенные дверные проемы.

Комьюнити-центр совместит в себе несколько функциональных зон, охватывая интересы жителей различных возрастов. При входе в помещение жителей будет встречать просторный тамбур, где родители смогут оставить коляски, а дети и подростки — велосипеды или самокаты. Также в тамбуре предусмотрена функциональная зона, где можно будет разместить, например, постаматы или вендинговый аппарат.

Фото предоставлено пресс-службой GloraX

Рядом расположится зона ожидания со стойкой ресепшена. Недалеко от входа запроектировали кофе-поинт, где можно будет перекусить или сделать кофе-брейк в перерывах между активностями или работой. Кроме того, здесь установят раздвижной стол для проведения кулинарных мастер-классов.

Детская игровая зона в восточной части общественного центра запроектирована под различные сценарии. Так, здесь расположены столы, рассчитанные на несколько детей, а также большой круглый стол. Здесь маленькие посетители смогут погрузиться в мир творчества и фантазии: рисовать, играть, смотреть любимые мультфильмы на большом экране. В игровой девелопер предусмотрел место для установки интерактивной или маркерной доски. На ней дети смогут рисовать, смотреть презентации или видеоуроки.

Пока малыши заняты в игровой, взрослые смогут погрузиться в работу в просторном коворкинге со столами для ноутбуков, круглыми индивидуальными столиками с креслами и барной стойкой. Также в этом помещении запроектирован мини-кинотеатр — его отделят от коворкинга с помощью перегородки. Для приватных мероприятий или вебинаров предусмотрели переговорную с большим столом и телевизором.

Специально для тех, кто ценит активный образ жизни, девелопер предусмотрел камерный зал для йоги и других спортивных занятий — с балетным станком и зеркалом во всю стену. Благодаря панорамным окнам можно будет любоваться красивыми видами во время тренировки. Есть возможность и для занятий на свежем воздухе в летнее время — к залу примыкает просторная терраса. Здесь можно будет заняться спортом вместе с друзьями, одному или арендовать зал и пригласить тренера. Для удобства жителей предусмотрены две раздевалки с санузлами, а также отдельный санузел, совмещенный с комнатой для матери и ребенка.

Фото предоставлено пресс-службой GloraX

Комьюнити-центр появится уже в первой очереди GloraX Экосити, завершить реализацию которой девелопер планирует в первом квартале 2027 года. Весь проект завершат во втором квартале 2030 года.

«Во всех наших проектах мы уделяем особое внимание созданию пространства для общения, развития и досуга жителей. Комьюнити-центры — это не просто удобная инфраструктура, а важный элемент, который формирует сообщество жителей и делает комплекс по-настоящему комфортным для жизни. Следуя мировым трендам, мы интегрируем такие пространства в свои проекты вне зависимости от класса и уверены, что это хорошая инвестиция в качество жизни наших жителей», — прокомментировала директор департамента по маркетингу и продукту GloraX Екатерина Ульянова.

GloraX Экосити — современный проект в зеленой локации, расположенный в 15 минутах от центра города. Рядом с проектом раскинулся лесопарк Кировского района, с другой стороны — берег Волги. Комплекс возводится на участке площадью 29,5 га и включает в себя 10 урбан-блоков. Главные преимущества проекта — экологически чистая локация в окружении лесных массивов, низкая плотность застройки в сочетании с развитой инфраструктурой и уникальная архитектура с озелененными кровлями.

Реклама. Рекламодатель ООО «СЗ «Экорайон» ИНН 1655496159

*Застройщик: ООО «Специализированный застройщик „Экорайон»».

GloraХ Экосити. Глоракс Экосити. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

Адрес: РФ, РТ, МО «Г. Казань», г. Казань, Кировский район.

Настоящее предложение не является публичной офертой.