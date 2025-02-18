В GloraX Экосити утвердили дизайн-концепцию входных групп

Фото предоставлено пресс-службой GloraX

Федеральный девелопер GloraX утвердил дизайн-концепцию мест общего пользования своего дебютного проекта в Казани — GloraX Экосити. Основной задачей команды дизайнеров девелопера стало создание удобного и безопасного пространства без визуального шума, чтобы жителям было приятно каждый день возвращаться домой.

Авторскую концепцию оформления лобби и этажей GloraX Экосити разработала собственная команда дизайнеров девелопера. Оформление в минималистичном стиле с футуристическими акцентами основано на принципах чистоты, открытости и безопасности пространства. Через интерьер авторы стремились отразить основную мысль, которая стала частью философии девелопера, — в домах GloraX живут современные люди вне зависимости от возраста.

Входные двери лобби в GloraX Экосити девелопер сделает прозрачными. Такое решение не только улучшает инсоляцию, но и отвечает требованиям безопасности — всегда лучше видеть, что происходит за дверью. А для комфорта маломобильных жителей входные группы расположены на уровне первого этажа без перепадов высот.

Пространство лобби в GloraX Экосити разделено на несколько функциональных зон. Здесь предусмотрели комфортную зону ожидания со скамейкой и почтовыми ящиками, лифтовой холл. Также здесь появятся помещения для хранения колясок и велосипедов, куда могут попасть только жители комплекса. Для удобства жителей и гостей внутри помещения предусмотрена навигация, которая позволит быстро ориентироваться в пространстве дома. Высота потолков лобби составит около 3,5 м, на типовых этажах — 2,7 м. Высокие потолки входных групп создадут ощущение простора и визуально расширят пространство.

Основной цвет стен лобби — теплый сливочный пломбир. Это нейтральный цвет, который станет основой для акцентных решений в интерьере. Одним из таких элементов станет настенная панель с металлическим эффектом, на которую перфорацией нанесут узнаваемые символы фирменного логотипа GloraX. Полы в лобби облицуют крупноформатным керамогранитом с имитацией терраццо, а потолки будут выполнены из металлокассет белого цвета с мелкой перфорацией. Для освещения выбран спокойный белый верхний свет, который создает атмосферу мягкого теплого пространства.

Фото предоставлено пресс-службой GloraX

Особенностью дизайн-кода входных групп GloraX Экосити стало применение дихроичной пленки — специального декоративного покрытия, способного менять цвет в зависимости от освещения. Пленка украсит стеклянные поверхности входных групп и акцентную стену в лобби. Предусмотренное панорамное остекление, в свою очередь, позволит солнечному свету проникать в пространство лобби и менять градиент дихроичной пленки в течение всего дня.

Помимо создания «космического» интерьера, динамический градиент имеет еще одну практическую функцию — активирует различные энергии в человеке. Так, по задумке экспертов GloraX Lab, оттенки красного будут оказывать пробуждающее и стимулирующее воздействие, оттенки синего помогут успокоиться, замедлиться и восстановить силы, а природный зеленый цвет будет положительно влиять на кровяное давление, способствуя релаксации. Желтый же создаст хорошее настроение, стимулируя умственную деятельность и концентрацию, а фиолетовый поспособствует продуктивному мышлению и мотивирует на творчество.

Оформление этажей продолжает концепцию, разработанную для входных групп. Стены здесь также оформят в цвете теплого сливочного пломбира, а материалом напольного покрытия также выбран крупноформатный керамогранит. Входные двери и лифтовые порталы будут оформлены металлическими панелями, перекликающимися с акцентными элементами в лобби.

Фото предоставлено пресс-службой GloraX

«В проектах GloraX линейки комфорт-класса мы придерживаемся единого подхода к оформлению входных групп, создавая эстетичные и функциональные пространства. Особенностью дизайн-кода лобби стала дихроичная пленка — эффектное и инновационное для рынка жилой недвижимости в России решение, которое, возможно, задаст новый тренд в оформлении общедоступных зон жилых проектов. Разнообразие цветов несет особый смысл: оно пробуждает жизненную энергию и мотивирует на свершения», — прокомментировала директор департамента по маркетингу и продукту GloraX Екатерина Ульянова.

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