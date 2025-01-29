В GloraX Экосити реализовано 20% квартир по итогам первых трех месяцев продаж

Фото предоставлено пресс-службой GloraX

Федеральный девелопер GloraX подводит итоги первых трех месяцев продаж своего дебютного проекта в Казани — GloraX Экосити. По данным аналитиков компании, несмотря на высокую ключевую ставку и отмену массовой льготной ипотеки, за это время удалось реализовать 20% от общего количества выведенных в продажу лотов. Кроме того, GloraX Экосити занял первое место по объему продаж среди конкурентов в локации за четвертый квартал, обеспечив 30% от общего объема сделок в окружении.

Напоминаем, продажи в первых двух урбан-блоках GloraX Экосити стартовали в конце сентября 2024 года. Всего на конец декабря в проекте GloraX Экосити подписали 155 ДДУ, что составляет почти 20% от общего объема экспозиции в двух-урбан блоках, доступных для покупки. Такой результат демонстрирует устойчивый интерес к проекту и высокие темпы продаж, особенно в условиях высокой ключевой ставки и турбулентного рынка.

Кроме того, проект GloraX Экосити стал лидером по объему продаж в окружении за октябрь–декабрь 2024 года, обеспечив 30% проданных квадратных метров от общего объема реализованных квартир в локации. Суммарная площадь проданного жилья в проекте составила 5 324 кв. м. В ТОП-3 жилых комплексов по объему продаж за последние три месяца также вошли «Радужный-2» и «Крыловка парк». Для сравнения, в этих двух проектах за тот же период удалось продать лишь 3 328 кв. м и 2 473 кв. м соответственно.

Источник: Данные ЕИСЖС

Рекордным месяцем по объему продаж в GloraX Экосити стал декабрь, на который пришлось 2 060 проданных кв. м, что на 58% выше, чем месяцем ранее. Рост спроса в последний месяц года является ожидаемым и объясняется стремлением людей решить все бытовые вопросы, в том числе квартирный вопрос, в уходящем году.

Если анализировать квартирографию проданных лотов в GloraX Экосити, наибольший объем спроса пришелся на однокомнатные и двухкомнатные квартиры (35% и 30% соответственно), сделки со студиями составили более четверти (26%). Трехкомнатные и четырехкомнатные варианты выбрали 7% и 3% покупателей соответственно, пятикомнатные — 1%. Большую популярность компактных по площади квартир можно объяснить привлекательностью таких лотов для частных инвесторов на старте продаж, когда стоимость квадратного метра минимальна. По мере роста строительной готовности соотношение частных инвесторов и конечных покупателей будет меняться в пользу последних.

В структуре сделок в проекте GloraX Экосити 76% от всех продаж было заключено с использованием ипотечного кредитования. Такой показатель является небольшим относительно объема ипотеки в первом полугодии 2024 г., когда была доступна льготная ипотека, и доля ипотечных сделок в отдельно взятых проектах могла превышать 90%.

GloraX Экосити — это современный проект в загородной локации, расположенный в 15 минутах от центра города. В шаговой доступности — остановки общественного транспорта, железнодорожная платформа «Новое Аракчино». Рядом с проектом раскинулся лесопарк Кировского района, с другой стороны — волжский берег. Комплекс возводится на участке площадью 29,5 га и включает в себя 10 урбан-блоков. Ключевые преимущества проекта — экологически чистая локация в окружении зеленых массивов и низкая плотность жилой застройки в сочетании с развитой инфраструктурой. Чтобы подчеркнуть природное окружение, GloraX отдал предпочтение бионическим формам и плавным линиям в архитектуре и благоустройств, также девелопер запроектировал озеленение кровель. Что касается самих квартир, все лоты предлагаются с чистовой отделкой. Исключительные качественные характеристики, а также привлекательные цены на старте продаж обеспечили лидерство проекта на локальном рынке новостроек.

«GloraX Экосити уже на старте реализации демонстрирует высокие темпы продаж, опережающие средние по рынку значения. При этом для первичного рынка недвижимости такой объем заключенных сделок обычно характерен для этапа монолитных работ, когда проект достигает высоты 5–6 этажей и становится заметен на фоне окружающей застройки. Высокий интерес со стороны покупателей к проекту мы связываем с рядом отличительных особенностей GloraX Экосити. В их числе детальная проработка проекта в части продукта, авторская архитектура, многообразие актуальных планировочных решений, удачное расположение, привлекательные условия приобретения, а также сформировавшийся отложенный спрос в локации Экорайона», — прокомментировал президент GloraX Дмитрий Кашинский.

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*Застройщик: ООО «Специализированный застройщик "Экорайон"».

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