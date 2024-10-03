В GloraX Экосити появятся общественные пространства с иммерсивными маршрутами

Федеральный девелопер GloraX, реализующий проект GloraX Экосити в Кировском районе Казани, представил концепцию общественных пространств на территории комплекса. В проекте появятся урбанизированный бульвар со стрит-ритейлом и прогулочная аллея со смотровыми площадками с видом на Волгу.

При разработке мастер-плана GloraX Экосити авторы уделили особое внимание общественным пространствам и моделированию пешеходных маршрутов с учетом рельефа местности и видовых характеристик проекта. Результатом проделанной работы стала концепция, предусматривающая два разных по наполнению и характеру, но взаимодополняющих маршрута — пешеходный бульвар и прогулочную аллею.

Фото предоставлено пресс-службой GloraX

GloraX Экосити представляет собой экоквартал, состоящий из урбан-блоков. Пешеходный бульвар в сердце проекта станет объединяющим урбан-блоки элементом. Общественное пространство для прогулок и шопинга словно протекает вдоль жилых домов. Плавные формы бульвара служат визуальной отсылкой к изгибам реки. Благоустройство бульвара будет включать в себя сразу несколько разных опций для самой широкой аудитории. Помимо зон отдыха, магазинов и кафе, на бульваре появится спортивная игровая зона для командных соревнований, оснащенная трибуной для зрителей. Здесь также будет детский плейхаб, оборудованный для различных игровых сценариев. Продолжая концепцию GloraX Экосити как квартала, сочетающего современные технологии с природностью и экологичностью, девелопер предложит резидентам иммерсивные маршруты на бульваре, погружающие жителей и гостей в интерактивное взаимодействие с окружающей средой. Прогулки на природе с digital-эффектом станут ярким впечатлением, опытом, которым захочется делиться с близкими, возвращаясь на бульвар снова и снова.

На границе земельного участка, на котором будет реализован проект, пролегает второй маршрут — прогулочная природная аллея, плавно соединяющаяся с бульваром. Благоустроенная аллея позволит почувствовать полное единение с природой, поскольку она будет проходить среди сосен, молодых берез, луговых трав и цветов. Резиденты GloraX Экосити смогут больше узнать о местной флоре благодаря размещенным девелопером стендам с познавательной информацией о деревьях, кустарниках и травах, которые встречаются на маршруте. В ходе прогулки жители и гости квартала смогут покормить птиц, оставив угощение в специально установленных кормушках. Также вдоль живописной аллеи будут обустроены смотровые площадки, на которых можно наслаждаться завораживающими видами на Волгу. Медитативные прогулки могут сопровождаться и занятиями йогой на специально оборудованных площадках. Такой подход GloraX к благоустройству и созданию общественных пространств призван подчеркнуть красоту и аутентичность одной из самых живописных и экологически чистых локаций Казани.

На территории площадью 29,5 гектара планируется построить 134 400 кв. метров жилой недвижимости, жилая площадь первой очереди проекта составляет 35 571 кв. метр. Приступить к реализации GloraX Экосити девелопер планирует в 2024 году.

Фото предоставлено пресс-службой GloraX