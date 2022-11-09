Сабурская: Ежедневно на номер 112 поступают жалобы об издевательствах над пожилыми в РТ

Почти ежедневно единая информационная служба «ГЛОНАСС+112» в Татарстане получает сообщения об издевательствах над пожилыми людьми и ненадлежащем уходе за ними. Об этом сообщила сегодня Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике в Казани.

«Мы в 2018 году заключили договор-соглашение с „ГЛОНАСС+112“ и ежедневно получаем информацию о тех ситуациях, которые происходят, списки на трех-четырех листах. Почти каждый день я получаю информацию об издевательствах над пожилыми людьми, оставлении их в беде, голодными. Мы сразу совместно с сотрудниками отделов социальной защиты районов выходим в эти квартиры. Где-то у пожилых людей есть опекуны или дети, которые заняты на работе, не посещают их или ведут аморальный образ жизни, пьянствуют, отбирают у пожилых родственников деньги», — сказала она.

Татарстанский омбудсмен сообщила, что когда соцслужбы предлагают закрепить за пожилыми людьми социальных работников, им отказывают, потому что такие услуги платные. Зачастую о голодающих пожилых людях сообщают соседи.

«В этой части нужно наладить взаимодействие с управляющими компаниями и ТСЖ, которые владеют информацией о жильцах домов, и с участковыми», — отметила Сабурская.

Спикер привела пример, когда сын-алкоголик избивал пожилого отца. «Ну, посадите его хоть на несколько суток, чтобы маленько привести в чувство. Ведь нельзя издеваться над пожилыми людьми, и это почти каждый день», — сказала Сабурская.

Уполномоченный по правам человека в РТ напомнила о семейном кодексе, по которому можно привлечь к ответственности родственников за ненадлежащий уход за пожилыми людьми, и рекомендовала участникам встречи активнее использовать законодательные рычаги в своей работе.