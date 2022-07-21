В главном соборе РТ началась праздничная служба в честь Казанской иконы Богородицы

Елена Саляхова

На месте обретения Казанского образа Пресвятой Богородицы началась Божественная литургия.

Праздничную службу в честь 443-летия обретения Казанского образа Пресвятой Богородицы возглавил Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Сегодня тысячи верующих совершили Крестный ход от Благовещенского собора Казанского Кремля к месту обретения чудотворного образа Казанской Божией Матери.



Песнопения на праздничной службе исполняет хор Сретенского мужского монастыря.