В главном соборе РТ началась праздничная служба в честь Казанской иконы Богородицы
На месте обретения Казанского образа Пресвятой Богородицы началась Божественная литургия.
Праздничную службу в честь 443-летия обретения Казанского образа Пресвятой Богородицы возглавил Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.
Сегодня тысячи верующих совершили Крестный ход от Благовещенского собора Казанского Кремля к месту обретения чудотворного образа Казанской Божией Матери.
Песнопения на праздничной службе исполняет хор Сретенского мужского монастыря.