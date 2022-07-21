news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Религия
21 июля 2022  08:58
Елена Саляхова

В главном соборе РТ началась праздничная служба в честь Казанской иконы Богородицы

news_top_970_100
В главном соборе РТ началась праздничная служба в честь Казанской иконы Богородицы
Елена Саляхова

На месте обретения Казанского образа Пресвятой Богородицы началась Божественная литургия.

Праздничную службу в честь 443-летия обретения Казанского образа Пресвятой Богородицы возглавил Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Сегодня тысячи верующих совершили Крестный ход  от Благовещенского собора Казанского Кремля к месту обретения чудотворного образа Казанской Божией Матери. 
 

Песнопения на праздничной службе исполняет хор Сретенского мужского монастыря.

#казанская икона божией матери #митрополит Кирилл
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100